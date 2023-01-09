В результате обстрела Очакова повреждены около 50 объектов. Предварительно известно о трех раненых.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Всего по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов (дома, квартиры…), — написал Сергей Шайхет.

В свою очередь, заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков призвал горожан подготовиться к ночи и по возможности закрыть выбитые окна.

– Максимально приготовьтесь к ночи. Закрывайте выбитую дверь и окна пленкой, одеялами, все что есть под рукой. Будем просить помощи из области и с утра будем по возможности помогать людям», — отметил он.

Ранее сообщалось, что обстрел Очакова был настолько сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.