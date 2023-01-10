В Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.

Об этом вечером, 10 января, сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

Он отметил, что всего в городе зарегистрировано 7500 домовладений

— Из 7,5 тысячи зарегистрированных домовладений по городу Очаков, не считая критической инфраструктуры, коммерческих предприятий — около 70% на сегодняшний день повреждено, это более 5000 домовладений, — сказал Алексей Васьков.

Он обратился к горожанам и призвал не терять время и самостоятельно получить материал и ремонтировать свои дома. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Очаковский горсовет.

— Кто не может делать это самостоятельно – будут делать наши бригады, привлеченные бригады, но это будет дольше. В первую очередь, будут обслуживать жильцы, которые живут в своих домах, инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные – те, кто не может самостоятельно себе помочь. Все остальные, находящиеся вне зоны города и их имущество повреждено, будут обслуживаться в последнюю очередь, — отметил заместитель мэра.

Он также отметил, что сейчас никто не может объяснить произошедшее, но добавил, что такой мощности взрыва не было нигде по Украине.

— Ни я, ни кто-то из должностных лиц не предоставит вам точную информацию. Думаю, что после нашей победы оценку событию дадут правоохранительные органы. Но сажаю одно. Наверное, такого мощного взрыва не было ни в Очакове, ни по всей Украине, — добавил Алексей Васьков.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы . Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева .

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов . Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева .

Также сообщалось, что в Очаков отправили два грузовика письма ОСБ для помощи пострадавшим от вчерашних взрывов жителям.