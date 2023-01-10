В Очаков отправили два грузовика письма ОСБ для помощи пострадавшим от вчерашних взрывов жителям.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В общину передано 600 листов ОСБ, площадью 1875 квадратных метров. Кроме того, общине оперативно передаются строительные материалы – шифер, пленка, плиты и т.д.

«Это позволит удовлетворить первоочередную потребность для закрытия выбитых окон и поврежденных кровель. Прежде всего, помощь будет предоставляться на объекты критической инфраструктуры. В частности, больницу», - говорится в сообщении.

Также для Очакова готовится помощь города Николаева.

Напомним, вследствие вчерашнего удара по Очакову повреждены окна и крыши более чем в 200 домах. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что от взрывной волны у николаевцев вылетали окна и дрожали стены.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове. В результате их детонации взрывная волна прошла не только сквозь весь Очаков, но и докатилась и до Николаева.