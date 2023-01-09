Российские оккупанты обстреливали Очаков в течение 9 января крылатыми ракетами и из РСЗО. В настоящее время количество раненых увеличилось до 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в эфире телемарафона 9 января, пишут «НикВести».

— Обстреливали из артиллерийских РСЗО и, по моим данным, они ударили еще двумя крылатыми ракетами по Очакову. И очень обеспокоены люди, что взрывная волна дошла до Николаева. Это по воде дошло – так и есть. Очень многое пострадало инфраструктуры и гражданских объектов. В основном это окна и потолки домов. Ситуацию сейчас детализируем». Бил враг по админзданиям, частному сектору, больнице, попали в состав, из-за чего и произошел взрыв, но в большинстве своем это были гражданские объекты. Количество пострадавших к вечеру достигло 15 человек, среди них один ребенок двух лет, – рассказал он.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.