Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.
В результате их детонации взрывная волна прошла не только сквозь весь Очаков, но и докатилась и до Николаева, сказал он в видеообращении, пишут «НикВести».
По его словам, россияне попали в могильник с противокорабельными минами времен Второй мировой войны, которые были похоронены под несколькометровым слоем бетона.
— Рядом с военной частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых противокорабельных мин, времен Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном и сделали могильник, чтобы они не взорвались, потому что было опасно. Много их там было, их залили бетоном бог знает когда. Россияне почему-то решили, что это склад боеприпасов и стреляли туда долго и нудно. И вчера двумя ракетами, вроде бы «Кинжал», пробили два метра бетона, чтобы взорвать мины. Единственное, что они сделали — оставили без окон и крыш пол Очакова и навели панику в Николаеве, — сказал Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что от взрывной волны у николаевцев вылетали окна и дрожали стены.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.
В результате их детонации взрывная волна прошла не только сквозь весь Очаков, но и докатилась и до Николаева, сказал он в видеообращении, пишут «НикВести».
По его словам, россияне попали в могильник с противокорабельными минами времен Второй мировой войны, которые были похоронены под несколькометровым слоем бетона.
— Рядом с военной частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых противокорабельных мин, времен Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном и сделали могильник, чтобы они не взорвались, потому что было опасно. Много их там было, их залили бетоном бог знает когда. Россияне почему-то решили, что это склад боеприпасов и стреляли туда долго и нудно. И вчера двумя ракетами, вроде бы «Кинжал», пробили два метра бетона, чтобы взорвать мины. Единственное, что они сделали — оставили без окон и крыш пол Очакова и навели панику в Николаеве, — сказал Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что от взрывной волны у николаевцев вылетали окна и дрожали стены.