Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.

В результате их детонации взрывная волна прошла не только сквозь весь Очаков, но и докатилась и до Николаева, сказал он в видеообращении, пишут «НикВести».

По его словам, россияне попали в могильник с противокорабельными минами времен Второй мировой войны, которые были похоронены под несколькометровым слоем бетона.