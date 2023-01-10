В результате удара по Очакову взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской громадвх.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Напомним, что вчера, 9 января, враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады и городу Очаков.

— В результате вчерашнего обстрела в 14:08 пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Четыре человека доставлены на лечение в Николаев, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрывной волной были значительно повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. В большинстве города повреждены окна и кровли зданий.

Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской громадах.

Ранее сообщалось, что от взрывной волны у николаевцев вылетали окна и дрожали стены.