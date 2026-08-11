На Миколаївщини дослідили свердловини, щоб оцінити запаси підземних вод у прифронтових громадах

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Фахівці дослідили 100 артезіанських свердловин, які забезпечують водою 10 прифронтових громад на півдні України. Дослідження охопило 98 свердловин у Херсонській області та дві — у Миколаївській.

Про завершення чергового етапу польових робіт повідомила громадська організація «Південна стратегія розвитку».

Дослідження проводили, зокрема, для того, щоб оцінити стан підземних вод і можливості їх подальшого використання для водопостачання громад.

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На 86 свердловинах фахівці провели комплексні гідрогеологічні дослідження, ще на 14 — дослідні відкачки. На двох об'єктах виконали повний комплекс робіт.

Під час досліджень вимірювали рівень води у стані спокою та під час відкачування. Також на місці перевіряли основні показники якості води — кислотність (pH), температуру, загальну жорсткість та електропровідність, яка дає змогу оцінити її мінералізацію.

За словами інженерки-гідрологині «Південної стратегії розвитку» Тетяни Редько, після руйнування Каховської ГЕС підземні води стали одним із ключових джерел питного водопостачання для громад півдня України.

«Втрата водосховища змінила режим живлення водоносних горизонтів і спричинила перерозподіл потоків підземних вод. Водночас суттєво зросло навантаження на артезіанські свердловини. Саме тому вони потребують постійного моніторингу, щоб своєчасно виявляти зміни та забезпечувати надійне водопостачання громад», — зазначила вона.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Тетяна Редько до повномасштабної війни працювала головною геологинею на вугільних шахтах Донеччини. Нині вона використовує свій понад 30-річний досвід для дослідження підземних вод та допомоги громадам півдня України.

Зібрані під час досліджень дані планують використати для створення системи постійного моніторингу. Зокрема, на основі отриманої інформації мають встановити 50 датчиків, які в режимі реального часу відстежуватимуть зміни рівня підземних вод.

Це дозволить громадам своєчасно виявляти зміни у водоносних горизонтах, планувати використання запасів води та реагувати на можливі ризики для водопостачання.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Крім того, отримані дані мають стати частиною міжнародної бази даних та світової мапи свердловин.

Дослідження свердловин проводять у межах проєкту «Гідність та стійкість прифронтових громад», який реалізує «Південна стратегія розвитку» спільно з UNICEF Ukraine.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy

Зазначимо, що згідно з даними регіональної доповіді про стан навколишнього середовища у Миколаївській області, прогнозні запаси підземних вод основних водоносних горизонтів у межах області визначали ще у 1971 році і уточнювали у 1983 році.

Однак з часу оцінки прогнозних ресурсів різко змінилося техногенне навантаження на геологічне середовище, що привело до скорочень, а в деяких випадках і повної ліквідації площ з мінералізацією до 1,5 г/дм3

«Прісні підземні води (з мінералізацією до 1,0 г/дм3 ) поширені: в північнозахідній частині Миколаївської області, а саме у зоні контакту Українського басейну тріщинних вод і Причорноморського артезіанського басейну в долині річки Південний Буг у районі міст Вознесенськ і Нова Одеса (Вознесенське і Новоодеське родовища підземних вод)», - йдеться в документі.

За обсягами розвіданих запасів підземних вод питної якості Миколаївська область є найменш забезпеченою в Україні.

Тому як повідомлялося, наразі в області пропонують запустити пілотний проєкт для поглибленого вивчення підземних вод, розробки карти ґрунтових вод та звернутися з цього приводу до Кабміну.

Також зазначимо, що він стану підземних вод залежить доля озера у парку «Ліски», яке поступово пересихає. Детальніше про це читайте у матеріалі «МикВісті»: Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски»