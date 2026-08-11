 Понад ₴6,8 млн: Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через російські атаки по енергетиці Миколаївщини

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Головна Новини Економіка 6:23, 11 серпня, 2026

Понад ₴6,8 млн: Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через російські атаки по енергетиці Миколаївщини

Станом на серпень 2026 року збитки довкіллю через удари по енергетиці Миколаївщини склали понад 6,8 млн грн. Фото: МикВістіСтаном на серпень 2026 року збитки довкіллю через удари по енергетиці Миколаївщини склали понад 6,8 млн грн. Фото: МикВісті

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу нарахувала понад 6,8 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини, спричинених російськими атаками.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

У першій половині 2026 року внаслідок обстрілів виникали пожежі на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у Миколаєві, Очакові, а також у Миколаївському, Баштанському та Вознесенському районах.

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Фахівці інспекції обстежили пошкоджені об’єкти, опрацювали інформацію від енергетиків та матеріали ДСНС про надзвичайні ситуації. З січня по травень вони виконали 36 розрахунків розміру шкоди, завданої атмосферному повітрю через пожежі на енергетичних об’єктах. За їх даними, під час пожеж згоріло майже 192 тонни паливно-мастильних матеріалів, а загальна площа пожеж на підстанціях перевищила 1500 квадратних метрів. Унаслідок горіння в атмосферу потрапило понад 776 тонн забруднюючих речовин, з яких близько 768 тонн — діоксид вуглецю.

Загальний розмір шкоди від пожеж на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у січні–травні 2026 року інспекція оцінила у понад 6,8 мільйона гривень.

Водночас у Держекоінспекції зазначили, що продовжують фіксувати наслідки російських атак, збирати необхідні матеріали та розраховувати збитки, завдані природним ресурсам і довкіллю внаслідок військової агресії.

Нагадаємо, у січні 2026 року в СБУ повідомили, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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