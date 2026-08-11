Понад ₴6,8 млн: Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через російські атаки по енергетиці Миколаївщини

Станом на серпень 2026 року збитки довкіллю через удари по енергетиці Миколаївщини склали понад 6,8 млн грн. Фото: МикВісті

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу нарахувала понад 6,8 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини, спричинених російськими атаками.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

У першій половині 2026 року внаслідок обстрілів виникали пожежі на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у Миколаєві, Очакові, а також у Миколаївському, Баштанському та Вознесенському районах.

Фахівці інспекції обстежили пошкоджені об’єкти, опрацювали інформацію від енергетиків та матеріали ДСНС про надзвичайні ситуації. З січня по травень вони виконали 36 розрахунків розміру шкоди, завданої атмосферному повітрю через пожежі на енергетичних об’єктах. За їх даними, під час пожеж згоріло майже 192 тонни паливно-мастильних матеріалів, а загальна площа пожеж на підстанціях перевищила 1500 квадратних метрів. Унаслідок горіння в атмосферу потрапило понад 776 тонн забруднюючих речовин, з яких близько 768 тонн — діоксид вуглецю.

Загальний розмір шкоди від пожеж на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у січні–травні 2026 року інспекція оцінила у понад 6,8 мільйона гривень.

Водночас у Держекоінспекції зазначили, що продовжують фіксувати наслідки російських атак, збирати необхідні матеріали та розраховувати збитки, завдані природним ресурсам і довкіллю внаслідок військової агресії.

Нагадаємо, у січні 2026 року в СБУ повідомили, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.