Понад ₴6,8 млн: Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через російські атаки по енергетиці Миколаївщини
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу нарахувала понад 6,8 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини, спричинених російськими атаками.
Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.
У першій половині 2026 року внаслідок обстрілів виникали пожежі на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у Миколаєві, Очакові, а також у Миколаївському, Баштанському та Вознесенському районах.
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Фахівці інспекції обстежили пошкоджені об’єкти, опрацювали інформацію від енергетиків та матеріали ДСНС про надзвичайні ситуації. З січня по травень вони виконали 36 розрахунків розміру шкоди, завданої атмосферному повітрю через пожежі на енергетичних об’єктах. За їх даними, під час пожеж згоріло майже 192 тонни паливно-мастильних матеріалів, а загальна площа пожеж на підстанціях перевищила 1500 квадратних метрів. Унаслідок горіння в атмосферу потрапило понад 776 тонн забруднюючих речовин, з яких близько 768 тонн — діоксид вуглецю.
Загальний розмір шкоди від пожеж на об’єктах АТ «Миколаївобленерго» у січні–травні 2026 року інспекція оцінила у понад 6,8 мільйона гривень.
Водночас у Держекоінспекції зазначили, що продовжують фіксувати наслідки російських атак, збирати необхідні матеріали та розраховувати збитки, завдані природним ресурсам і довкіллю внаслідок військової агресії.
Нагадаємо, у січні 2026 року в СБУ повідомили, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.
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