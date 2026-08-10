У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар

Нова локація з фонтаном у Вознесенську, де рятувальники знайшли порушення. Фото: МикВісті

Біля Будинку культури у Вознесенську створили локацію з фонтаном та лавками. У місцевих жителів одразу виникли питання стосовно вирубки дерев, а також пожежного резервуару, який був на цій території. Після проведених робіт у пожежно-рятувальному загоні прокоментували, що тепер цей резервуар заблокований, що заважає доступу у разі виникнення пожежі.

Про це йдеться у відповідях на інформаційні запити «МикВісті» та депутату Вознесенської міськради Віктору Осадченку.

На сторінці міськради Вознесенська у «Фейсбуці» 1 липня повідомили про зустріч з представниками Українсько-Данського молодіжного дому. Як вказували, представниці Молодіжної ради презентували власну ідею створення простору біля будинку культури. Про плани реалізації мови не йшло.

«Поки що це лише ідея, але саме з таких ідей починаються великі зміни. Молодь бачить цей простір як комфортну та сучасну локацію для відпочинку, спілкування та проведення заходів, де можуть з'явитися: фонтан, гойдалки, затишні місця для відпочинку, артоб'єкт у формі Ейфелевої вежі», — повідомили на сторінці міської ради Вознесенська.

Проєкт локації біля Будинку культури. Фото з Facebook міськради Вознесенська Проєкт локації біля Будинку культури. Фото з Facebook міськради Вознесенська

Проте ще 17 червня місцевий житель Микола Табунщик показував фото робіт на цій локації. У коментарях жителі повідомили, що мова йде про пожежний резервуар.

Роботи з пожежним резервуаром. Фото: Facebook Миколи Табунщика

У відповіді на інформаційний запит «МикВісті» виконком Вознесенської міськради повідомив, що ідея облаштування простору була від Молодіжної ради. Ініціатором ремонту тротуару та укладання плитки назвали комунальний заклад «Міський будинок культури».

На поточний ремонт тротуару на сесії 17 липня з бюджету Вознесенська виділили 298 139 гривень. Усі інші роботи, як зазначили у виконкомі, роблять за гроші благодійників, але суму не назвали.

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«Усі інші роботи з облаштування громадського простору, зокрема встановлення фонтану, гойдалок, лавок, артоб'єкта та інших елементів благоустрою, здійснюються за погодженням міської ради та за рахунок коштів благодійників», — повідомили посадовці.

Щодо вирубки дерев у виконкомі відповіли, що здорові зелені насадження не чіпали. 25 червня склали акт обстеження зелених насаджень на локації. І у липні видалили аварійні дерева: три клени та одну акацію. Стосовно коренів дерев зазначили, що їх присипали ґрунтом і «найближчим часом» проведуть озеленення території.

Нова локація з фонтаном у Вознесенську, де рятувальники знайшли порушення. Фото: МикВісті Нова локація з фонтаном у Вознесенську, де рятувальники знайшли порушення. Фото: МикВісті Нова локація з фонтаном у Вознесенську, де рятувальники знайшли порушення. Фото: МикВісті

Крім того, у виконкомі підтвердили, що роботи з облаштування пожежного резервуару та прилеглої території почали у червні, а планують їх завершити «протягом 2026 року».

Сам резервуар, відповідно до відповіді на запит, є джерелом зовнішнього протипожежного водопостачання. Він перебуває на обліку у 12-й державній пожежно-рятувальній частині 4-го державного пожежно-рятувального загону. У 2025 році перевірили технічний стан резервуару.

«Було встановлено, що водойма потребує дозаповнення протипожежним запасом води, пожежна водойма не обладнана під'їздом із твердим покриттям. Біля місця розташування пожежної водойми відсутні відповідні покажчики з літерним індексом «ПВ», інформацією про запас води та кількість пожежних автомобілів, які можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми», — йдеться у відповіді на запит.

Також вказано, що Головне управління ДСНС у Миколаївській області зверталося до Вознесенської міськради та відповідно до звернення почали облаштування пожежного резервуару та прилеглої території.

«Пожежний резервуар не ліквідовується і не демонтується. Він збережений та надалі використовуватиметься як джерело зовнішнього протипожежного водопостачання. Зазначена пожежна водойма використовується пожежно-рятувальними підрозділами під час проведення пожежно-тактичних навчань на Міському будинку культури, а також може бути використана у разі виникнення пожежі. Зауваження, визначені за результатами перевірки ДСНС, планується усунути під час облаштування резервуару та прилеглої території», — повідомили у виконкомі Вознесенська 20 липня.

На зауваження містян, що у місті є проблеми з водопостачанням, у виконкомі відповіли, що фонтан працюватиме циклічно, тому постійне підживлення водою не потрібне.

«Передбачений фонтан працюватиме за принципом замкненої циклічної системи циркуляції води. Після первинного заповнення вода безперервно циркулюватиме всередині системи та використовуватиметься повторно», — йдеться у відповіді.

Відповідь на запит МикВісті щодо облаштування локації біля Будинку культури у Вознесенську Відповідь на запит МикВісті щодо облаштування локації біля Будинку культури у Вознесенську

Разом з тим, у групі «Вознесенськ очима людей» опублікована відповідь на запит депутата Вознесенської міськради Віктора Осадченка від 4-го Державного пожежно-рятувального загону. У ній йдеться про те, що до пожежних водойм має бути майданчик з твердим покриттям розміром 12 х 12 метрів для пожежних авто та забору води.

«Облаштування над пожежною водоймою рекреаційною інфраструктури (фонтану, металевої арки, пішохідних доріжок) та її перекриття бетонними плитами призвело до фактичного блокування під’їзду та унеможливлення забірного маневру пожежно-рятувальної техніки. Поточний стан об'єкта не відповідає вимогам пожежної безпеки, що створює загрозу оперативному розгортанню сил і засобів у разі виникнення пожежі», — йдеться у відповіді ДСНС.

Також вказано, що до міськради та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій направлять звернення, щоб терміново відновити доступ пожежної техніки або демонтажу конструкцій, які цьому заважають.

Відповідь рятувальників щодо пожежного резервуару: бетонні плити його перекрили. Facebook Віктора Осадченка Відповідь рятувальників щодо пожежного резервуару: бетонні плити його перекрили. Facebook Віктора Осадченка

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