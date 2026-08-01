У Вознесенську інспектори зафіксували пошкодження дуба діаметром 170 см

У Вознесенську пошкодили дуб діаметром 170 см. Фото Екоінспекція Південно-Західного округу

У Вознесенську державні інспектори зафіксували пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 см на одній з міських алей. За фактом обрізки гілок дерева та складування будівельних відходів склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

До інспекції звернулася мешканка Вознесенська, яка повідомила про обрізку гілок дубів та проведення робіт поблизу дерев. Після цього державні інспектори виїхали на місце. В обстеженні також взяли участь представники громадськості, депутати Вознесенської міської ради та представники управління ЖКГ і капітального будівництва.

Під час перевірки інспектори встановили, що один із дубів зазнав пошкодження внаслідок обрізки гілок. Діаметр стовбура дерева становить 170 см.

Наразі роботи поблизу дерев зупинені. Інспекція повідомила, що після визначення розміру шкоди буде проведено подальші процесуальні дії. За результатами зустрічі учасники домовилися продовжити обговорення щодо збереження багаторічних дубів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині під час природоохоронних заходів виявили незаконну порубку та пошкодження 457 дерев у захисній лісосмузі вздовж автодороги Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Розрахована сума збитків перевищує пів мільйона гривень.