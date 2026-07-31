Міськрада Миколаєва вдруге не погодила виділення землі під модульні будинки на пр. Богоявленському

Модульний будинок. Ілюстративне фото БлокМодуль

Миколаївській міськраді знов не вистачило голосів для виділення землі КП «Свій дім» по проспекту Богоявленському для будівництва модульних будинків. Питання мають розглянути повторно, але погодження для розробки документації вже планують дати Департаменту житлово-комунального господарства.

Це питання обговорювали на сесії Миколаївської міськради 30 липня, передають «МикВісті».

Нагадаємо, що за новим проєктом, який курує заступник мера Сергій Коренєв, рішення ділянку під модульні будинки зменшили майже у 10 разів.

На засідання 30 липня питання про надання КП «Свій дім» погодження на розробку документації для виділення землі по проспекту Богоявленському під модульні будинки винесли з голосу. Адже його опублікували на сайті міськради пізніше, ніж за 10 днів до розгляду на сесії. Земельна комісія погодила його винесення на засідання.

Засідання Миколаївської міськради 30 липня. Скриншот з трансляції

Депутат Євген Прудник, обраний від «ОПЗЖ» перед розглядом запропонував, щоб у проєкті КП «Свій дім» замінили на адміністрацію Корабельного району для розробки документації. Адже зараз у депутатів є питання, тому що «Свій дім» планують реорганізувати.

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— Мені здається, що це питання могло би набрати відповідну кількість голосів, якщо б було замінено, до прикладу сторону, якій надається згода, на адміністрацію Корабельного району, — зазначив Євген Прудник.

Мер Олександр Сєнкевич відповів депутату, що він міг би послухати обговорення цього питання на профільній комісії.

Зрештою проєкт рішення винесли в окреме голосування, однак достатньої кількості голосів він не набрав: «за» — 21 голос, «проти» — 1, утрималися 12 депутатів.

У кінці засідання перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов запропонував дещо змінити пропозицію Євгена Прудника та замість КП «Свій дім» вказати Департамент ЖКГ. Мер сказав, що цю пропозицію винесуть на пленарне засідання 6 серпня. Але питання знов мають розглянути на земельній комісії.

Проєкт модульних будинків по проспекту Богоявленському

На земельній комісії міськради у червні розглядали питання виділення землі. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка мала орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектара) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Наразі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратних метрів до 3250 квадратних метрів.

На земельній комісії 23 липня стали відомі нові подробиці проєкту. Для отримання від донорів п'яти модульних будинків для переселенців, які планують встановити на проспекті Богоявленському у Миколаєві, місто має виготовити земельну документацію, проєкти проведення комунікації та власне провести водогін, каналізацію та електромережі. Це мають фінансувати за рахунок бюджету. На це поки коштів немає.

Нагадаємо, на сесії 30 червня міськрада Миколаєва також провалила реорганізацію КП «Свій дім» у ТОВ, яке мало стати оператором соціального та доступного житла. Планувалося, що «Своя домівка» працюватиме як оператор соціального та доступного житла, управляючи комунальними квартирами, які місто поступово передаватиме на її баланс.

На сесії 30 липня аналогічне голосування про реорганізацію комунального підприємства провалили вдруге.