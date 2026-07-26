Миколаїв має фінансувати проведення комунікації до модульних будинків для переселенців, але грошей немає

Аналогічні модульні будиночки у Доманівці. Ілюстративне фото МикВісті

Для отримання від донорів п'яти модульних будинків для переселенців, які планують встановити на пр. Богоявленському у Миколаєві, місто має виготовити земельну документацію, проєкти проведення комунікації та власне провести водогін, каналізацію та електромережі. Це мають фінансувати за рахунок бюджету. На це поки коштів немає.

Про це стало відомо на земельній комісії міськради 23 липня, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, після провального голосування на сесії розробили новий проєкт рішення для виділення землі по пр. Богоявленському для будівництва модульних будинків, який курує заступник міського голови Сергій Коренєв. У порівнянні з минулим проєктом ділянку зменшили майже у 10 разів.

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На цьому засіданні прозвучали нові подробиці проєкту, які раніше не озвучували. Депутатам пояснив ситуацію директор КП «Свій дім» Максим Литвиненко. За його словами, аналогічні модульні будинки встановили у Доманівці, Первомайську та у Баштанці. Миколаїв отримає готові будиночки, але місто має виділити земельну ділянку, виготовити на неї паспорти і підвести комунікації.

— Тобто за них орендна плата не береться, беруться тільки за комунальні послуги, кошти, — сказав директор КП.

Також він сказав, що житло буде розподілятися відповідно до черги, де перебуває близько 120 сімей. За словами Максима Литвиненка, крім перших п'яти будиночків планують додатково встановити вісім.

Депутатів цікавило, чи є у підприємства гроші на проведення комунікацій до земельної ділянки. Як відповів директор КП «Свій дім», коштів на це поки немає.

— Для того, щоб зрозуміти скільки нам треба грошей, нам спочатку треба розробити проєкт. А проєкт ми можемо розробити тільки після виготовлення паспортів. На адміністрування, тобто на виготовлення паспортів і на землевпорядкувальні роботи кошти є. На проведення інженерних мереж поки коштів немає, але як місто пообіцяло, якщо донори оберуть… Тут питання йде в строках. Бо сказали, що нам виділять ці п'ять будиночків, якщо ми протягом трьох місяців від моменту виготовлення паспортів зможемо під'єднати їх до мереж. Якщо місто виділить додатковий фінансовий ресурс, думаю, зможемо. На сьогоднішній день коштів немає, — сказав Максим Литвиненко.

Голова комісії Олена Нестеренко зазначила, що якщо на ділянці немає комунікацій, то, можливо, варто розглянути інший варіант. Тоді будинки не втратять, а затрати на підключення будуть нижче.

План території, де планують встановити модульні будиночки. Скриншот з трансляції комісії

Заступник директора департаменту — начальник управління земельних відносин департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міськради Юрій Платонов сказав, що головним моментом є те, що ділянку по пр. Богоявленському вже показали, та вона сподобалася донорам.

Олена Нестеренко зазначила, що виступає за встановлення будиночків, але потрібно розуміти, скільки треба виділити коштів та звідки їх взяти. Інакше проєкт може лишитися на папері, а ділянка буде виділена.

— А ми в змозі реалізувати підключення цих земельних ділянок чи ні? Чи це просто ми виділяємо землю, витрачаємо кошти на землевпорядну документацію, на паспорти цих земельних ділянок і на цьому все: у нас кошти закінчилися. Будиночки ми не отримали, бо закінчився термін три місяці. І ми сидимо з виділеною земельною ділянкою із витраченими коштами. Коштів і так немає в бюджеті, — сказала депутатка.

Також депутатка цікавилася, що буде у разі голосування депутатів на сесії. За словами Максима Литвиненка, якщо депутати проголосують за відведення землі на сесії 30 липня, потрібно проєктування на під'єднання до енергомереж.

— Я зідзвонювався вже з начальником Центральної РЕС, питав в нього. На електроенергію, на проєкт, є можливість виділити фінансовий ресурс з підприємства. На воду та каналізацію, чесно скажу, не вистачить, бо там планувались робити септики, — додав директор КП.

Як зазначив Максим Литвиненко, для самого проєкту під'єднання до водопостачання та каналізації грошей також немає. При цьому попередньо водоканал казав, що бажано під'єднувати будиночки до каналізації, а не робити септики (підземні споруди для збору та первинної очистки стічних вод — прим.).

— Я теж прихильник того, щоб стоки не йшли у нас в ґрунт, щоб йшли в каналізацію, проходили всі ступені очищення стічних вод. І виходить така ситуація, що якщо це не під'єднувати до каналізації, треба копати септики. Якщо я розумію кількість там будинків приблизно, яка буде, це вже не вигідно копати септики, вигідніше під'єднати їх до мережі КНС, — зазначив директор КП.

Територія під модульні будинки. Скриншот з карти

Також члени комісії поцікавилися, чи не розглядали з донорами іншу земельну ділянку — по вул. Олега Ольжича, — де є всі комунікації та інфраструктура поруч.

— Те, що я бачу, донори дуже неохоче взагалі до Корабельного району ідуть чомусь. Я не знаю, чому так. По комунікаціям (на Ольжича — прим.) я би так не казав, бо все одно треба робити проєкти на під'єднання і на електроенергію, бо на кожен будиночок іде мінімум 10 кВт, бо там іде електроопалення і дублюються як міні камінчики, буржуйки стоять на випадок відключення електроенергії. Тобто, розумієте, 10 кВт це вже потребує проєктування. Так само водопостачання, каналізація. Тобто ми розуміємо, що все одно треба і там розробляти проєкти, і там розробляти проєкти, — сказав Максим Литвиненко.

Депутати уточнили, що за кошти бюджету міста доведеться не тільки робити проєкти та оплачувати підключення до мереж, а й прокладати водогін, каналізацію, електролінії.

— Зараз я намагаюсь так само шукати, чи є можливості у інших донорів. Бо це житло не комерційне, це житло для внутрішньо переміщених осіб, тимчасове житло. Зараз ми проводимо листування з іншими донорами, так само проводимо листування з нашими міжнародними партнерами. Пробуємо, де можна тільки, чесно скажу, — підтвердив Максим Литвиненко.

Після обговорення депутати погодили винесення на сесію проєкту рішення про надання КП «Свій дім» дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування по проспекту Богоявленському.

Проєкт модульних будинків по пр. Богоявленському

На земельній комісії міськради у червні розглядали питання виділення землі. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка мала орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектара) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Наразі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратних метрів до 3250 квадратних метрів.

Нагадаємо, на сесії 30 червня міськрада Миколаєва також провалила реорганізацію КП «Свій дім» у ТОВ, яке мало стати оператором соціального та доступного житла. Планувалося, що «Своя домівка» працюватиме як оператор соціального та доступного житла, управляючи комунальними квартирами, які місто поступово передаватиме на її баланс.

Житло для ВПО

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року у Миколаєві почали роботу над створенням фонду муніципального житла та комунальної компанії для його управління. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, це має допомогти забезпечити житлом ВПО та інші соціально вразливі категорії. Місто планує будівництво муніципального житла, частину якого здаватимуть за ринковими цінами, частину — за пільговими.

13 жовтня 2025 року у Ганновері підписали угоду про співпрацю між німецькою компанією hanova та КП «Свій дім» щодо управління та оренди комунального житла.

У листопаді 2025 року міська влада повідомляла, що опрацьовує три проєкти соціального житла. Окрім ініціативи з GAU Fonden, тривають переговори ще з двома інвесторами — комерційним і соціальним. Найбільш підготовленим називають саме проєкт GAU Fonden у мікрорайоні Північний.

У січні 2026 року у міськраді повідомили, що данські інвестори планують збудувати до 10 тисяч квартир у Миколаєві. Частину передадуть місту як соціальне житло, рештою інвестор розпоряджатиметься самостійно. Відповідний меморандум підписали Олександр Сєнкевич та VK Investments Ukraine, яка представляє Vaekstkapital Group. Першим етапом передбачено будівництво 200 квартир.