У Миколаєві працюють над трьома проєктами з будівництва соціального житла

У Миколаєві працюють над трьома проєктами зі створення соціального житла. Фото з фотостоку Pexels

Миколаївська міська влада наразі опрацьовує три різні проєкти з будівництва соціального житла у місті.

Про це під час брифінгу 6 листопада розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, повідомляють «МикВісті».

За його словами, окрім спільного проєкту з датським фондом GAU Fonden, наразі ведуться переговори ще з двома організаціями — однією комерційною та однією соціально спрямованою.

Реклама

«Крім проєкту з датським фондом GAU Fonden, є ще два. Один із них більш комерційний — його мета побудувати житло і здавати його під комерцію. Інший — соціальний, і він готовий передати частину квартир місту, щоб Миколаїв міг самостійно заселяти людей, які потребують житла», — пояснив Ігор Набатов.

Посадовець уточнив, що GAU Fonden є найбільш просунутим серед трьох ініціатив — уже відпрацьовані конкретні угоди та кроки.

«По GAU Fonden я озвучую найбільше, тому що є якісь конкретні угоди, конкретні кроки зроблені. По іншим проєктам йде переписка», — зазначив він.

Також, за словами Набатова, у межах співпраці з GAU Fonden розглядається можливість будівництва дитячого садка, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

«Можливо дитячий садочок відпаде, а можливо ні. Фінальне рішення ми очікуємо в рамках підписання проєктної угоди. Зараз ситуація, нажаль, змінилась в гіршу сторону, але це не фінальне рішення», — додав Ігор Набатов.

Нагадаємо, що У Миколаєві готуються до підписання угоди з данським фондом GAU Fonden щодо будівництва соціального житла в мікрорайоні Соляні.

Що відомо про GAUFonden?

Раніше данський фонд GAU Fonden реалізовував на Миколаївщині проєкти не з будівництва багатоповерхівок, а модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Доманівці вже встановлено чотири такі оселі.

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, до кінця 2026 року в області планують звести загалом 25 таких будинків. Наступним етапом стане створення містечка зі 50 модульних будинків у Первомайську.

Крім того, розглядаються ідеї використання подібних конструкцій для облаштування центрів надання адміністративних послуг і амбулаторій.

Нагадаємо, Данія у межах нової програми підтримки України спрямує близько 224 мільйонів євро на відновлення Миколаївської області. Основну увагу зосередять на відбудові інфраструктури регіону та посиленні стійкості Миколаївщини.

За попередні три роки Данія вже виділила місту та області допомогу на суму близько 213 мільйони євро. Основний акцент тоді робився на найбільш нагальних потребах — відновленні критичної інфраструктури.