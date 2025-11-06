Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

Мікрорайон Соляні, ілюстративне фото: Autostrada

У Миколаєві готуються до підписання угоди з данським фондом GAU Fonden щодо будівництва соціального житла в мікрорайоні Соляні.

Про це під час брифінгу сьогодні, 6 листопада, розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

За його словами, співпраця з фондом GAU Fonden розпочалася ще торік, коли міська рада ухвалила рішення визначити департамент ЖКГ замовником із будівництва соціального житла в мікрорайоні Соляні. Для реалізації ініціативи громаді передали земельну ділянку.

– Була пауза десь місяців сім-вісім — від фонду не надходило жодного зворотного зв’язку. І лише два місяці тому переписка поновилася. Пауза була пов’язана з внутрішніми питаннями в самому фонді, які вже вирішені, — розповів Ігор Набатов.

Наразі сторони обмінялися документами, і проєкт угоди направлено на погодження данській стороні. Підписання цього документа стане наступним етапом у підготовці до безпосереднього проєктування житлового комплексу.

Посадовець зазначив, що всі контрагенти, від проєктантів до підрядників, визначатимуться саме данською стороною.

– Ми наполягали, щоб це питання було не на нашій стороні, а на стороні данських партнерів. Якщо це буде іноземна компанія — супер, якщо українська — теж супер. Головне, щоб це питання було не на нашій стороні, а на стороні партнерів, – додав він.

Що відомо про GAUFonden?

Раніше данський фонд GAU Fonden реалізовував на Миколаївщині проєкти не з будівництва багатоповерхівок, а модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Доманівці вже встановлено чотири такі оселі.

Будинки на Миколаївщині, які були профінансовані данськими партнерами. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Будинки на Миколаївщині, які були профінансовані данськими партнерами. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, до кінця 2026 року в області планують звести загалом 25 таких будинків. Наступним етапом стане створення містечка зі 50 модульних будинків у Первомайську.

Крім того, розглядаються ідеї використання подібних конструкцій для облаштування центрів надання адміністративних послуг і амбулаторій.

Нагадаємо, Данія у межах нової програми підтримки України спрямує близько 224 мільйонів євро на відновлення Миколаївської області. Основну увагу зосередять на відбудові інфраструктури регіону та посиленні стійкості Миколаївщини.

За попередні три роки Данія вже виділила місту та області допомогу на суму близько 213 мільйони євро. Основний акцент тоді робився на найбільш нагальних потребах — відновленні критичної інфраструктури.