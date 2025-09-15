Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Данія у межах нової програми підтримки України спрямує близько 224 мільйонів євро на відновлення Миколаївської області. Основну увагу зосередять на відбудові інфраструктури регіону та посиленні стійкості Миколаївщини.

Про це Керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен розповів 13 вересня під час своєї лекції в Українсько-данському молодіжному домі. Захід проходив у рамках Фестивалю You&EU, приуроченого до Дня міста Миколаєва, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Він нагадав, що за попередні три роки Данія вже виділила місту та області допомогу на суму близько 213 мільйони євро. Основний акцент тоді робився на найбільш нагальних потребах — відновленні критичної інфраструктури.

— Це — вода, електромережі, опалення, розмінування, укриття і відновлення лікарень. Це були найнагальніші потреби на ці роки. І ми будемо продовжувати працювати з цими секторами, — пояснив Якоб Хансен.

Кількість допомоги, яку Данія виділила Миколаєву протягом 2022-2025 роки. Фото: дані надані Якобом Хансеном

За словами представника Данії, за ці роки країна змінила свій підхід до підтримки України.

— Попередні три роки ця допомога була дуже терміновою. Це ми роздавали «пакетами». Україна вже звикла до того, що є «пакет допомоги». «Пакети» — це ось вам танки, чи ось вам аптечки, боєприпаси. Це був наш курс роботи в 2022–2023 роках. У 2024 році ми змінили акцент на більш масштабні та комплексні програми. Почали допомагати напряму українській стороні замість того, щоб просто давати те, що лежало у нас на складах. Ми реалізуємо складніші проєкти, як-от відновлення водопостачання в Миколаєві. Ми розуміємо, що «пакетами» країну не будують. Неможливо генераторами і аптечками відновити те, що було зруйновано, — підкреслив він.

Під час лекції від Якоба Хансена в Українсько-данському молодіжному домі.

Детальніше зосередився голова Посольства Данії в Миколаєві й на новій програмі підтримки стійкості України. Нагадаємо, у рамках програми Ukraine Transition Programme 60% від загального бюджету у 375 мільйонів євро буде спрямовано саме на відновлення Миколаївського регіону. Як і зазвичай Данія реалізовуватиме всі проєкти через міжнародних партнерів, а не напряму через місцеву владу.

— Ми працюємо через партнерів. Як посольство ми не можемо самостійно реалізовувати складні проєкти. Ми це робимо за допомогою міжнародних організацій, з якими співпрацюємо вже кілька років. Українській стороні напряму гроші ми поки що не передаємо — це наші умови. Але ми готуємося до того, що в майбутньому, можливо через декілька років, зможемо напряму допомагати місцевій владі реалізовувати масштабні проєкти. І голова ОВА, і міський голова Миколаєва погоджуються з цим підходом, — сказав Якоб Хансен.

Фокус нової програми зосередили на відновленні критичної інфраструктури та поліпшенні якості життя мешканців Миколаєва.

Основні напрямки підтримки Миколаєва у програмі відновлення стійкості на 2025-2028 роки. Фото: «МикВісті»

Одним із найбільших викликів для Миколаєва залишається відсутність стабільного і якісного водопостачання. Данія виділяє 45 мільйонів євро на будівництво нових водоочисних у місті. Реалізовуватимуть цей проєкт через Європейський інвестиційний банк.

— Як ви знаєте, новий водогін наразі будується за державні кошти. А ми будемо фокусуватися саме на внутрішній мережі Миколаєва і будівництві сучасних очисних, — пояснив Якоб Хансен.

Окремо Данія зосередиться і на підтримці інших критичних потреб регіону. Мова, за словами Якоба Хансена, йде про індивідуальні теплові комплекси, стабільне опалення та про енергоефективність. На це виділять також 45 мільйонів євро. Роботу у цьому напрямку доручили Північній екологічній фінансовій корпорації (NEFCO).

20 мільйонів євро підуть на модернізацію соціальних об’єктів: лікарень, шкіл, укриттів, а також на закупівлю необхідної техніки для громади. Проєкт реалізовуватиме Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

— Це лікарні, школи, укриття і вся техніка, яку ми передаємо громаді. Ми будемо продовжувати це робити, — наголосив керівник Офісу.

Важлива частина допомоги стосуватиметься розвитку публічних послуг. Координуватиме цей блок Програма розвитку ООН (UNDP). Загальна сума виділених коштів на ці потреби складатиме 27 мільйонів євро.

59 мільйонів євро наразі внесені в так званий «банк стратегічного резерву фінансування» на випадок появи інших потреб.

Окремий блок передбачає фінансування для міжнародних гуманітарних організацій, які вже працюють у регіоні: DCA, DRC, Данський Червоний Хрест, Save the Children. Вони активно співпрацюють з українськими громадськими ініціативами. У загальній сумі їм виділять 27,7 мільйона євро.

Наприкінці заходу Якоб Хансен наголосив, що всі зусилля Данії спрямовані на те, щоб Україна ставала сильнішою та поступово інтегрувалася до Європейського Союзу.

— Ми хочемо, щоб Україна стала сильнішою. Наша кінцева мета — вступ України до ЄС. Усе, що ми робимо, спрямовано саме на це: щоб і інфраструктура, і рівень життя, і законодавство відповідали європейським стандартам. Ми бачимо майбутнє України в ЄС, — підсумував він.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен оголосив про запуск нової програми підтримки стійкості України на 375 мільйонів євро.