З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% грошей спрямують на відновлення Миколаївщини

Голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен . Фото: Олексій КулебаГолова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен . Фото: Олексій Кулеба

У межах нової програми підтримки від Данії Ukraine Transition Program на $375 млн більшу частину коштів — понад 60% — спрямують на відновлення Миколаївської області.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

Програма передбачає відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу, а також зелений перехід в енергетиці й транспорті та продовження реформ.

«Програма має особливий географічний фокус: близько 60% коштів буде спрямовано на Миколаїв та область. У березні 2023 року Данія та Миколаївщина підписали меморандум про партнерство. Відтоді данська сторона допомогла відновити систему водопостачання, підтримує модернізацію теплової та енергетичної інфраструктури, співпрацює з громадами та місцевою владою. Тепер ця робота стає системною і довгостроковою. Це показовий приклад того, як міжнародна підтримка концентрується там, де вона найбільш потрібна, і приносить результат для людей.» — йдеться у повідомлені.

Решта 40% бюджету буде спрямована на інші регіони України, які постраждали від війни. Зокрема, кошти підуть на відновлення лікарень і шкіл, модернізацію енергетичних та водних мереж, підтримку переселенців у громадах по всій країні. Програма також включає заходи для посилення прозорості влади та розвитку демократичних інституцій.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен оголосив про запуск нової програми підтримки стійкості України на $375 мільйонів.

