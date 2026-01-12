 Ексдиректора лісгоспу підозрюють у службовій недбалості на понад 700 тисяч гривень

Ексдиректора лісгоспу підозрюють у службовій недбалості на понад 700 тисяч гривень

Ексдиректор лісогосподарського підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості. Фото: Прокуратура Миколаївської областіЕксдиректор лісогосподарського підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості. Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Миколаївській області колишньому директору одного з державних лісогосподарських підприємств повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, через його дії держава зазнала збитків на понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що керівник підприємства організував посів сільськогосподарських культур на земельній ділянці лісового фонду площею 32 гектари. Такі дії порушують вимоги земельного та лісового законодавства України.

Унаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень. Колишньому директору повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів».

Нагадаємо, на Миколаївщині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції школи у селищі міського типу Воскресенське.

0
