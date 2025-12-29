 На Миколаївщині судитимуть директора за привласнення ₴276 тисяч на ремонті школи

На Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад ₴276 тисяч на ремонті школи

Суд. Фото ілюстративне: pixabayСуд. Фото ілюстративне: pixabay

На Миколаївщині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції школи у селищі міського типу Воскресенське.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, керівник підприємства під час виконання будівельних робіт нібито вніс до актів приймання неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт. У такий спосіб він привласнив бюджетні кошти на суму понад 276 тисяч гривень

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, а також за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За ці злочини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині недобросовісного підрядника оштрафували на суму понад 200 тисяч гривень через невиконаний ремонт автодороги до міста Баштанка.

