На Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад ₴276 тисяч на ремонті школи

На Миколаївщині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції школи у селищі міського типу Воскресенське.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, керівник підприємства під час виконання будівельних робіт нібито вніс до актів приймання неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт. У такий спосіб він привласнив бюджетні кошти на суму понад 276 тисяч гривень

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, а також за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За ці злочини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

