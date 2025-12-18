Підрядника на Миколаївщині оштрафували на ₴200 тисяч через невиконаний ремонт дороги

Ремонт дороги. Ілюстративне фото: Думська

На Миколаївщині недобросовісного підрядника оштрафували на суму понад 200 тисяч гривень через невиконаний ремонт автодороги до міста Баштанка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що після набрання рішенням Господарського суду області законної сили, підрядник сплатив до бюджету штраф у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Миколаївська область отримала ₴170 мільйонів гривень на місцеві дороги.