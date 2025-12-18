 Підрядника на Миколаївщині оштрафували на ₴200 тис. за невиконаний ремонт дороги

  четвер

    18 грудня, 2025

Підрядника на Миколаївщині оштрафували на ₴200 тисяч через невиконаний ремонт дороги

Автотрасу «Одеса — Рені» планують реконструювати, але роботи почнуть після завершення війни. Ілюстративне фото: ДумськаРемонт дороги. Ілюстративне фото: Думська

На Миколаївщині недобросовісного підрядника оштрафували на суму понад 200 тисяч гривень через невиконаний ремонт автодороги до міста Баштанка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що після набрання рішенням Господарського суду області законної сили, підрядник сплатив до бюджету штраф у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Миколаївська область отримала ₴170 мільйонів гривень на місцеві дороги.

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла

На Миколаївщині встановлять вежі з обладнанням для розширеного моніторингу якості повітря

4 години тому

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко

