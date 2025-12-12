Підприємець 8 років незаконно користувався землею у Миколаєві: суд повернув ділянку місту

У Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві демонтували незаконний паркан та автостоянку. Майже вісім років після завершення оренди підприємець займав землю без жодних документів.

Про виконання рішення суду проінформували в Миколаївській обласній прокуратурі. Мова йде про 1,7 тисяч квадратних метрів територій в Інгульському районі міста.

У Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Зазначається, що після рішення суду, яке зобов'язало звільнили ділянку, підприємець добровільно не демонтував споруди. Через таке умисне порушення прокуратура порушила кримінальне провадження і направила справу до суду — її розгляд наразі триває.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві протягом цього року демонтували понад 700 рекламних конструкцій, більшість з яких — фасадні вивіски.