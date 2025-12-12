  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 8.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємець 8 років незаконно користувався землею у Миколаєві: суд повернув ділянку місту

У Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві демонтували незаконний паркан та автостоянку. Майже вісім років після завершення оренди підприємець займав землю без жодних документів.

Про виконання рішення суду проінформували в Миколаївській обласній прокуратурі. Мова йде про 1,7 тисяч квадратних метрів територій в Інгульському районі міста.

У Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві підприємець 8 років незаконно користувався землею. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Зазначається, що після рішення суду, яке зобов'язало звільнили ділянку, підприємець добровільно не демонтував споруди. Через таке умисне порушення прокуратура порушила кримінальне провадження і направила справу до суду — її розгляд наразі триває.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві протягом цього року демонтували понад 700 рекламних конструкцій, більшість з яких — фасадні вивіски.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Netflix купує Warner Bros. за майже $83 млрд
На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики
У податковій відзвітували, що проти підприємців Миколаївщини відкрили 17 кримінальних справ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
новини

Депутати погодили розробку детального плану території в Корабельному районі для будівництва обʼїзної дороги у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

У податковій відзвітували, що проти підприємців Миколаївщини відкрили 17 кримінальних справ
На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики
Netflix купує Warner Bros. за майже $83 млрд

«Співпрацюємо зі слідством», — Сєнкевич про обшуки у справі щодо шкільного харчування

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

4 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні