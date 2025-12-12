Підприємець 8 років незаконно користувався землею у Миколаєві: суд повернув ділянку місту
15:15, 12 грудня, 2025
У Миколаєві демонтували незаконний паркан та автостоянку. Майже вісім років після завершення оренди підприємець займав землю без жодних документів.
Про виконання рішення суду проінформували в Миколаївській обласній прокуратурі. Мова йде про 1,7 тисяч квадратних метрів територій в Інгульському районі міста.
Зазначається, що після рішення суду, яке зобов'язало звільнили ділянку, підприємець добровільно не демонтував споруди. Через таке умисне порушення прокуратура порушила кримінальне провадження і направила справу до суду — її розгляд наразі триває.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві протягом цього року демонтували понад 700 рекламних конструкцій, більшість з яких — фасадні вивіски.
