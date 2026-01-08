Колишня посолка Німеччини Фельдгузен стала бізнес-омбудсменкою в Україні

Кабінет Міністрів України схвалив призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсменки.

Відповідне розпорядження №9 уряд ухвалив 7 січня, а набуде воно чинності з 1 лютого 2026 року.

Згідно з документом, уряд затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена.

«Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена», — йдеться в повідомленні.

Анка Фельдгузен із липня 2019 року до липня 2023 року обіймала посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Після завершення дипломатичної місії вона працювала повноважним представником з питань стабілізації та запобігання цивільним кризам у Міністерстві закордонних справ Німеччини. За вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва Фельдгузен була нагороджена орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.

Нинішній бізнес-омбудсмен України, колишній посол Канади Роман Ващук, був призначений на цю посаду 9 грудня 2021 року. Його каденція завершується у грудні цього року. Він змінив на посаді колишнього мера Варшави Марчіна Свенчицького, який очолював інституцію з 2019 року.

Рада бізнес-омбудсмена була створена у 2014 році на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо Української антикорупційної ініціативи, підписаного урядом України, п’ятьма бізнес-асоціаціями, ЄБРР та ОЕСР. З 2015 року Рада функціонує як незалежний постійний консультативно-дорадчий орган при Кабміні та об’єднує понад 30 експертів. Основна мета Ради — сприяння формуванню прозорого та доброчесного бізнес-клімату шляхом розгляду скарг компаній на неправомірні дії або корупцію з боку посадових осіб.

