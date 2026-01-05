Сєнкевич: більшість бізнесів, що виїхали з Миколаєва, вже не повернуться

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Більшість бізнесів, що релокувалися з Миколаєва, найімовірніше вже не повернуться. Тож нині місто фактично виживає завдяки малому та мікробізнесу й потребує підтримки.

Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

— З 2022 року в нас виїхала велика кількість бізнесів — малих і середніх. Великий бізнес повністю закрився. Тобто наші найбільші платники податків закрились. Миколаїв був другим в Україні за розміром містом-портом. Сьогодні наш порт не працює. Після окупації Кінбурнської коси вихід із нашого порту закритий. Усі портові компанії закрилися і просто не працюють, — пояснив він.

Мер наголосив, що бізнеси від Харкова до Одеси мають отримувати преференції.

— Зараз кажуть: «У вас є можливість створювати індустріальні парки». А правила для всіх однакові. Це не буде працювати. Адже ризики у Миколаєві і в Ужгороді різні. Ризики у Миколаєві, Вінниці, Хмельницькому, Львові — різні. А правила однакові. Тому ми повинні створювати спеціальні економічні зони, спеціальні економічні інструменти, де люди будуть розуміти: так, ми вкладаємо в Миколаїв — там більше ризиків, але й більше прибутків, — зазначив Олександр Сєнкевич.

За його словами, місто потребує не просто субвенцій чи дотацій, а саме підтримки розвитку бізнесу. Інакше регіон може перетворитися на «депресивний» і ще більше послабшати через масовий від’їзд людей.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Водночас Олександр Сєнкевич сумнівається, що механізм страхування військових ризиків, створений Урядом, допоможе повернути великий бізнес назад у місто.

— Більшість із тих, хто релокувався, навряд чи повернуться. Єдине, що вони можуть, — мультиплікувати свої бізнеси: якщо тут у них є напрацювання, а переїхали вони на Захід чи в Центр, то можуть повернутися й розвивати тут другий офіс, — зазначив міський голова.

Додатково на інвестиційну привабливість регіону впливає військовий фактор — зокрема заяви Путіна про наміри захопити Миколаївську та Одеську області.

— Чи це впливає на інвестиційну привабливість? Так — і точно не в кращу сторону. Зовнішній інвестор взагалі не розглядає ці території зараз для інвестицій. Навіщо вкладати в щось, що завтра може бути зруйновано ракетою? — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що у 2025 році на Миколаївщині зареєстрували 940 нових підприємств, а кількість робочих місць зросла на 4,7%