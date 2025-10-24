Уряд запустить механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, — Свириденко

Уряд запустить механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Фото: Телеграм канал Юлії Свириденко

Кабінет міністрів запустить механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу в Україні. Зокрема, покриватимуть збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і наслідків ударної хвилі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Вона зазначила, що прифронтові регіони зможуть отримати до 10 мільйонів гривень за пошкоджене чи знищене майно внаслідок російських атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодує частину втрат у межах цього ліміту.



Для решти ж України компенсація проходитиме за моделлю, подібною до «5-7-9%». Держава виплатить частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

«Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 мільйонів гривень за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 мільйона гривень на рік», — пояснила прем’єр-міністерка.

Заявку можна подати онлайн на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або на платформі «Дія.Бізнес».

Компенсують збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Після виплати компенсації, право вимоги до Росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

«Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі — фінансові гарантії критично потрібні», — підсумувала Юлія Свириденко.

