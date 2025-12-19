За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Автобуси, архівне фото МикВісті

За 11 місяців 2025 року автобусами у Миколаєві скористалось понад 9 мільйонів 375 тисяч пасажирів.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко під час прямого ефіру 19 грудня.

За його словами, до кінця року підприємство планує досягти показника у 10 мільйонів перевезень.

— На початку року ми ставили собі ціль — за рік перевезти 10 мільйонів пасажирів. Я впевнений, що ми вийдемо на ці цифри до кінця 2025 року, — зазначив Дмитро Тесленко.

Він також підкреслив, що 2025 рік став успішним для «Миколаївпастрансу». Зокрема Дмитро Тесленко нагадав, що підприємству вдалося подолати дефіцит водіїв. За його словами, це дозволило суттєво збільшити кількість автобусів на міських маршрутах: наразі у Миколаєві щоденно курсують 38 автобусів, тоді як влітку минулого року на маршрутах працювала лише 21 машина.

Окрім цього, підприємство продовжує реалізовувати соціальні ініціативи. У місті вже курсують 20 автобусів на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти з написами «Чекаємо. Боремося. Віримо» та «Чекаємо кожного. Пам’ятаємо всіх».

Також Дмитро Тесленко нагадав, що КП «Миколаївпастранс» виграло тендер на перевезення учнів гімназії №23 у селі Велика Корениха.

Раніше у жовтні директор КП «Миколаївпастранс» заявляв, що найближчим часом планується запуск нового маршруту мікроавтобусів до мікрорайону Велика Корениха. Це маршрут мали запустити ще у серпні, проте цього не сталося. У комунальному підприємстві згодом пояснили, що увесь транспорт був задіяний для перевезення школярів.