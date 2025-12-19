 У 2025 році автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • 5.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Автобуси, архівне фото «МикВісті»Автобуси, архівне фото МикВісті

За 11 місяців 2025 року автобусами у Миколаєві скористалось понад 9 мільйонів 375 тисяч пасажирів.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко під час прямого ефіру 19 грудня.

За його словами, до кінця року підприємство планує досягти показника у 10 мільйонів перевезень.

Реклама

— На початку року ми ставили собі ціль — за рік перевезти 10 мільйонів пасажирів. Я впевнений, що ми вийдемо на ці цифри до кінця 2025 року, — зазначив Дмитро Тесленко.

Він також підкреслив, що 2025 рік став успішним для «Миколаївпастрансу». Зокрема Дмитро Тесленко нагадав, що підприємству вдалося подолати дефіцит водіїв. За його словами, це дозволило суттєво збільшити кількість автобусів на міських маршрутах: наразі у Миколаєві щоденно курсують 38 автобусів, тоді як влітку минулого року на маршрутах працювала лише 21 машина.

Окрім цього, підприємство продовжує реалізовувати соціальні ініціативи. У місті вже курсують 20 автобусів на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти з написами «Чекаємо. Боремося. Віримо» та «Чекаємо кожного. Пам’ятаємо всіх».

Також Дмитро Тесленко нагадав, що КП «Миколаївпастранс» виграло тендер на перевезення учнів гімназії №23 у селі Велика Корениха.

Раніше у жовтні директор КП «Миколаївпастранс» заявляв, що найближчим часом планується запуск нового маршруту мікроавтобусів до мікрорайону Велика Корениха. Це маршрут мали запустити ще у серпні, проте цього не сталося. У комунальному підприємстві згодом пояснили, що увесь транспорт був задіяний для перевезення школярів.

Останні новини про: Громадський транспорт

У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваю №3 через ремонт колії
В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд
Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

Жителі будинку у Миколаєві пів року не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Даріна Мельничук
новини

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Громадський транспорт

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту
В Одесі для школярів хочуть запровадити безкоштовний проїзд
У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваю №3 через ремонт колії

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

8 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні