Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» за рік змогло подолати нестачу водіїв на маршрутах, що дозволило суттєво збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.

Про це заявив директор КП Дмитро Тесленко під час прямого ефіру.

За словами посадовця, 2025 рік став для підприємства роком розвитку, адже вдалося подолати найболючішу проблему — дефіцит кадрів.

— Ще рік тому у нас катастрофічно не вистачало водіїв. Наприклад, влітку 24-го року їх було всього 54. На теперішній час вже працюють 97 водіїв. Це результат спільної роботи нашого колективу, колективу Миколаївської міської ради, підтримки голови міста, центру зайнятості, журналістів. І, звісно, дякуючи соцмережам та поширенню, — зазначив посадовець.

Він зазначив, що після подолання кадрового дефіциту кількість автобусів на міських маршрутах зросла — зараз щодня курсують 38 машин, тоді як улітку минулого року їх було лише 21.

— За дев'ять місяців 25-го року нашими автобусами скористались 7 мільйонів 714 тисяч пасажирів. Це дуже велика цифра, яка вже сягає показника всього 2024 року, — заявив Дмитро Тесленко.

Директор КП «Миколаївпастранс» також повідомив, що найближчим часом планується запуск нового маршруту мікроавтобусів до мікрорайону Велика Корениха. Це маршрут мали запустити ще у серпні, проте цього не сталося. У комунальному підприємстві згодом пояснили, що транспорт був задіяний для перевезення школярів.

