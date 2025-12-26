Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

Зелені автобуси №91. Фото: КП «Миколаївпастранс»

Жителі Корабельного району Миколаєва продовжують скаржитися на проблеми з громадським транспортом, особливо у вечірні години.

Про це миколаївці повідомляють у зверненнях до редакції «МикВісті».

За словами місцевих жителів, після шостої вечора дістатися додому стає справжнім випробуванням.

— Удень ще більш-менш, але ближче до вечора транспорту просто немає. На днях я з 19:30 стояв на зупинці, а додому потрапив лише близько 22-ої години. І це не перший раз. Стоїш, чекаєш, маршруток немає. Люди нервують, сваряться, а їхати все одно нічим, — розповів місцевий мешканець Сергій.

Він зауважує, що навіть коли маршрутний транспорт приїжджає, часто він просто переповнений увечері.

— Навіть якщо приходить маршрутка — та ж №1 — то під вечір вона забита вщент. Був момент, коли довелося йти пішки кілька зупинок. А зараз ж темно, освітлення ніде немає, нічого не видно. А що буде коли ударить мороз і ожеледиця? — скаржиться Сергій.

Через такі умови людям доводиться про всяк випадок брати із собою гроші на таксі, адже вони не впевнені, чи зможуть вчасно повернутися додому. Так, Марія, ще одна мешканка району, зізнається, що намагається не затримуватись у центрі надовго після шостої.

— Я після шостої намагаюся не затримуватися, а якщо і затримуюся, то завжди маю при собі гроші на таксі, бо розумію, що доїхати буде складно, — розповідає вона.

Основні маршрути до Корабельного району

Наразі офіційно до Корабельного району курсують лише два міські автобусні маршрути:

№1 — від промислової зони ПАТ «Трансамміак» до території заводу «Океан»

№91 — «Центральний стадіон — зупинка Ушакова (Балабанівка)»

Окрім цього, до району йде приватний маршрут №53 (завод «Океан» — проспект Центральний). Проте, у 2023 році речниця комунального підприємства «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс заявила, що після 18:00 в Корабельному районі важко дістатися додому тому, що приватні перевізники знімають свій транспорт з маршрутів, через що на віддалені мікрорайони лишаються лише автобуси комунального підприємства.

Нагадаємо також, що з 18 серпня в Миколаєві до Корабельного району запустили два нові маршрути тролейбусів:

Маршрут № 11 — вул. Айвазовського (кільцевий) — внутрішньокорабельний маршрут

Маршрут № 12 — вул. Айвазовського — Кульбакине.

Проте на нових маршрутах зараз курсує небагато транспорту.

— На нових маршрутах на початку будуть курсувати 3 тролейбуси: 2 на внутрішньокорабельному маршруті та 1 тролейбус на маршруті Кульбакине-Айвазовське, — зазначив тоді очільник КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Раніше, директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відповів на критику миколаївців щодо недостатньої кількості громадського транспорту у вечірній час. За його словами, пріоритетом для підприємства є і залишатимуться ранкові перевезення у години пік, коли мешканці масово їдуть на роботу, навчання, до лікарень та інших установ.