З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути. Фото: МиквістіЗ наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути. Фото: Миквісті

З понеділка, 18 серпня у Корабельному районі Миколаєва почнуть курсувати два нові маршрути тролейбусів з автономним ходом.

Про це в коментарі «МикВісті» розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час презентації нової зарядної станції для тролейбусів.

З 18 серпня у Корабельному районі запрацюють два нових маршрути:

  • Маршрут № 11 — вул. Айвазовського (кільцевий) — внутрішньокорабельний маршрут
  • Маршрут № 12 — вул. Айвазовського — Кульбакине.

На старті роботу нових маршрутів забезпечуватимуть три тролейбуси. 

— На нових маршрутах на початку будуть курсувати 3 тролейбуси: 2 на внутрішньокорабельному маршруті та 1 тролейбус на маршруті Кульбакине-Айвазовське, — зазначив Юрій Сметана.

Також у Корабельному районі презентували нову кінцеву зупинку та зарядну станцію для цих тролейбусів. На території додатково облаштували диспетчерський пункт і простір для відпочинку водіїв. Наразі зарядна станція здатна обслуговувати шість тролейбусів одночасно завдяки колонкам потужністю 30 кВт. Також на випадок відключень електроенергії тут передбачено резервне живлення — два генератори.

Нова зарядна станція в Корабельному районі. Фото: МикВістіНова зарядна станція в Корабельному районі. Фото: МикВісті
Нова зарядна станція в Корабельному районі. Фото: МикВістіНова зарядна станція в Корабельному районі. Фото: МикВісті

На думку директора «Миколаївелектротранс», станція допоможе покращити транспортну ситуацію в районі. Зокрема, ці зміни можуть розвантажити вулицю Курортну, де знаходиться кінцева зупинка для тролейбусів 10-го та 1-го маршрутів.

— Це дасть нам маневреність — ми зможемо заряджати тролейбуси тут, і вони будуть циркулювати містом швидше та впевненіше. Ми також розвантажимо кінцеву зупинку «Курортна», де сьогодні багато тролейбусів і створюються незручності для водіїв приватного транспорту, — наголосив він.

Юрій Сметана також пояснив, що хоч повний цикл заряджання тролейбуса триває близько 1,5-2 години, але на практиці буде достатньо для цього і 45-60 хвилин, адже електротранспорт рідко приходить на станію повністю розрядженим.

Юрій Сметана. Фото: МикВістіДиректор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: МикВісті

На станції планують тримати два резервні тролейбуси, щоб оперативно замінювати ті, що підзаряджаються, і забезпечити безперебійний рух електротранспорту Корабельним районом.

Облаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВістіОблаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВісті
Облаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВістіОблаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВісті
Облаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВістіОблаштування зарядної станції в Корабельному районі. Фото: МикВісті

Загалом на облаштування території, будівельні роботи, благоустрій і встановлення диспетчерського пункту з міського бюджету виділили близько 9 мільйонів гривень. Два генератори підприємство отримало безкоштовно від партнерів з комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що «Миколаївелектротранс» планував звести станцію для зарядки тролейбусів у Корабельному районі. Тоді на місці майбутньої інфраструктури був пустир, а вартість проєкту оцінювали у 7,2 мільйона гривень.

