Завтра у Миколаєві курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв призупинять

У Миколаєві 14 грудня на маршрути вийдуть лише тролейбуси з автономним ходом. Фото: МикВісті

У суботу, 14 грудня, у Миколаєві курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинять. Електротранспорт у місті працюватиме в обмеженому режимі через ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Для перевезення пасажирів планують задіяти 38 тролейбусів, оснащених системою автономного ходу до 20 кілометрів.

Тролейбуси курсуватимуть містом з 7:00 до 20:00, у напрямку Матвіївки — з 7:00 до 21:00.

«З метою зниження навантаження на енергосистему трамваї та тролейбуси марки “Дніпро” тимчасово не виходитимуть на маршрути міста. Таке рішення ухвалене, щоб дати можливість енергетикам провести відновлювальні роботи після масованого обстрілу з боку РФ та стабілізувати роботу енергомережі», — йдеться у повідомленні.

Також працюватиме точка роздачі очищеної води на стаціонарній локації за адресою: вулиця Євгена Єщенка, 17. Воду можна набирати з 6:00 до 20:00 без перерви.

Обстріл Миколаєва 13 грудня

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.