У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Презентація книги «Миколаїв парфумерний». Фото: «МикВісті»

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний» — видання, що відкриває малодосліджену історію місцевої парфумерно-косметичної галузі.

Подія відбулася 12 грудня та зібрала науковців, представників організацій і журналістів, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Книга авторства Ірини Александренко, Катерини Барбаянової та Сергія Романенка охоплює розвиток парфумерії від античної Ольвії до сучасних підприємств. У ній ідеться про перші ароматичні практики грецьких колоністів, приватні лабораторії початку ХХ століття та становлення знаменитого комбінату «Алые паруса».

Читачі знайдуть історії про створення культових ароматів — «Ассоль», «Росинка», «Вогні маяка», які свого часу отримували міжнародні відзнаки. Окремий розділ присвячено людям, які стояли за цими розробками, а також сучасним миколаївським брендам — «Vexhold», «Арома Юкрейн» та «LeMien».

Презентація книги «Миколаїв парфумерний». Фото: «МикВісті»

Під час презентації старша наукова співробітниця музею та одна з авторок книги Ірина Александренко підкреслила, що робота над виданням відкрила нові напрями досліджень.

— Вихід цієї книги спонукав наших пошуковців продовжити пошуки, щоб встановити точний вік миколаївської парфумерної галузі. Ми починаємо історію з XIX століття, коли у місті працювали миловарні, салотопні та хімічні лабораторії. Раніших даних поки не маємо, — зазначила вона.

За словами Ірини Александренко, сила миколаївської продукції була не стільки у масштабах виробництва, скільки в унікальних технологіях.

— Брендом Миколаївська парфумерія стала не завдяки кількості, що вона випускала, а завдяки технологіям, які вона виробляла. Парфумери розробляли формули, які дозволяли косметиці адаптуватися до місцевої солоної води, вологості та сезонних вітрів. Саме ця нова якість робила продукцію популярною, — сказала вона.

Презентація книги «Миколаїв парфумерний». Фото: «МикВісті»

Говорячи про легендарний парфумерно-косметичний комбінат «Алые паруса» та його місце в історії міста, Ірина Александренко підкреслила особливу символіку цієї назви. За її словами, саме вона втілює атмосферу чарівності, яку миколаївські парфумери зберігали десятиліттями.

— Також диво створюють наші парфумери, які сьогодні продовжують ці традиції і створюють нам дивовижні речі. Навіть під час війни жінкам хочеться краси й радості, і ця традиція продовжує жити, — наголосила Ірина Александренко.

Презентація книги «Миколаїв парфумерний». Фото: «МикВісті»

Під час заходу гості отримали примірники книги та мали змогу переглянути експонати, пов’язані з темою книги.