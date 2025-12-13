 Україна закупила інноваційний препарат для лікування раку шкіри

Україна вперше закупила інноваційний препарат для лікування агресивного раку шкіри

Україна закупила інноваційний препарат для лікування раку шкіри. Фото ілюстративне: DepositphotosУкраїна закупила інноваційний препарат для лікування раку шкіри. Фото ілюстративне: Depositphotos

Україна вперше придбала сучасний імунопрепарат пембролізумаб для лікування пацієнтів із агресивною формою раку шкіри — меланомою.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» уклало трирічний контракт із американською компанією Merck Sharp & Dohme в межах механізму договорів керованого доступу. Перші партії препарату мають надійти наприкінці червня 2026 року.

Пембролізумаб — один із ключових препаратів сучасної онкоімунології. Він допомагає імунній системі розпізнавати та знищувати злоякісні клітини. У МОЗ пояснили, що препарат блокує білок PD-1, який у нормі пригнічує активність Т-клітин, що дозволяє імунітету ефективніше боротися з раком.

Лікування пембролізумабом застосовують переважно на пізніх стадіях меланоми (III–IV), коли пухлину вже неможливо видалити хірургічно, а хвороба поширюється за межі первинного вогнища. У таких випадках провідними методами стають імунотерапія та таргетна терапія, які дають змогу стримувати прогрес недуги.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України передало до лікарень Миколаївської області одну тисячу доз вакцини проти сказу. Цього запасу має вистачити орієнтовно на три місяці.

