Україна вперше закупила інноваційний препарат для лікування агресивного раку шкіри

Україна закупила інноваційний препарат для лікування раку шкіри. Фото ілюстративне: Depositphotos

Україна вперше придбала сучасний імунопрепарат пембролізумаб для лікування пацієнтів із агресивною формою раку шкіри — меланомою.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» уклало трирічний контракт із американською компанією Merck Sharp & Dohme в межах механізму договорів керованого доступу. Перші партії препарату мають надійти наприкінці червня 2026 року.

Пембролізумаб — один із ключових препаратів сучасної онкоімунології. Він допомагає імунній системі розпізнавати та знищувати злоякісні клітини. У МОЗ пояснили, що препарат блокує білок PD-1, який у нормі пригнічує активність Т-клітин, що дозволяє імунітету ефективніше боротися з раком.

Лікування пембролізумабом застосовують переважно на пізніх стадіях меланоми (III–IV), коли пухлину вже неможливо видалити хірургічно, а хвороба поширюється за межі первинного вогнища. У таких випадках провідними методами стають імунотерапія та таргетна терапія, які дають змогу стримувати прогрес недуги.

