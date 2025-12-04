До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці
14:52, 04 грудня, 2025
-
Міністерство охорони здоров’я України передало до лікарень Миколаївської області одну тисячу доз вакцини проти сказу.
Як повідомив у коментарі «МикВісті» виконуючий обовʼязки генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Михайло Микитенко, цього запасу має вистачити орієнтовно на три місяці.
— Ми отримали на регіональний склад з національного рівня орієнтовно одну тисячу доз. Важко спрогнозувати наскільки цього достатньо, тому що це незаплановані ситуації, вони екстрені та лише в таких кризових моментах їх застосовують, тому планувати наперед, а скільки може бути випадків, пацієнтів — важко. Десь орієнтуємось на три місяці, — розповів Михайло Микитенко.
У пресслужбі Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб додали, що вакцини передали за підтримки World Health Organization Ukraine.
У Миколаєві щеплення від сказу роблять лише в екстрених випадках: що відомо
Нагадаємо, що у Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.
Нещодавно завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Інна Яценко в коментарі «МикВісті» повідомила, що у Миколаєві дефіцит вакцини проти сказу. Наразі її достатньо лише для надання невідкладної допомоги.
Також мешканці міста в Threads повідомляли про складнощі з пошуком вакцини у міських медзакладах після укусів тварин.
Зокрема, одна мешканка міста розповіла, що після укусу вуличного пса її направили в БСМП для вакцинації, але там препарату не виявилося. Їй повідомили, що потрібно чекати до понеділка і звернутися в іншу поліклініку.
