До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу

Міністерство охорони здоров’я України передало до лікарень Миколаївської області одну тисячу доз вакцини проти сказу.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» виконуючий обовʼязки генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Михайло Микитенко, цього запасу має вистачити орієнтовно на три місяці.

— Ми отримали на регіональний склад з національного рівня орієнтовно одну тисячу доз. Важко спрогнозувати наскільки цього достатньо, тому що це незаплановані ситуації, вони екстрені та лише в таких кризових моментах їх застосовують, тому планувати наперед, а скільки може бути випадків, пацієнтів — важко. Десь орієнтуємось на три місяці, — розповів Михайло Микитенко.

У пресслужбі Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб додали, що вакцини передали за підтримки World Health Organization Ukraine.

У Миколаєві щеплення від сказу роблять лише в екстрених випадках: що відомо

Нагадаємо, що у Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.

Нещодавно завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Інна Яценко в коментарі «МикВісті» повідомила, що у Миколаєві дефіцит вакцини проти сказу. Наразі її достатньо лише для надання невідкладної допомоги.

Також мешканці міста в Threads повідомляли про складнощі з пошуком вакцини у міських медзакладах після укусів тварин.

Зокрема, одна мешканка міста розповіла, що після укусу вуличного пса її направили в БСМП для вакцинації, але там препарату не виявилося. Їй повідомили, що потрібно чекати до понеділка і звернутися в іншу поліклініку.