До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу, фото: архів «МикВісті», ілюстративне фотоДо лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу, фото: архів «МикВісті», ілюстративне фото

Міністерство охорони здоров’я України передало до лікарень Миколаївської області одну тисячу доз вакцини проти сказу.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» виконуючий обовʼязки генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Михайло Микитенко, цього запасу має вистачити орієнтовно на три місяці.

— Ми отримали на регіональний склад з національного рівня орієнтовно одну тисячу доз. Важко спрогнозувати наскільки цього достатньо, тому що це незаплановані ситуації, вони екстрені та лише в таких кризових моментах їх застосовують, тому планувати наперед, а скільки може бути випадків, пацієнтів — важко. Десь орієнтуємось на три місяці, — розповів Михайло Микитенко.

У пресслужбі Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб додали, що вакцини передали за підтримки World Health Organization Ukraine.

У Миколаєві щеплення від сказу роблять лише в екстрених випадках: що відомо

Нагадаємо, що у Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.

Нещодавно завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Інна Яценко в коментарі «МикВісті» повідомила, що у Миколаєві дефіцит вакцини проти сказу. Наразі її достатньо лише для надання невідкладної допомоги.

Також мешканці міста в Threads повідомляли про складнощі з пошуком вакцини у міських медзакладах після укусів тварин.

Зокрема, одна мешканка міста розповіла, що після укусу вуличного пса її направили в БСМП для вакцинації, але там препарату не виявилося. Їй повідомили, що потрібно чекати до понеділка і звернутися в іншу поліклініку.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

