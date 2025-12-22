Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 64 дитини

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 15 по 21 грудня, у Миколаївській області народилось 64 дитини.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, серед немовлят було 36 дівчаток та 28 хлопчиків.

З найменшою вагою у 1860 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

У обласному центрі ж, за інформацією Миколаївської міськради, з 5 по 12 грудня народилось 35 немовлят: 13 дівчат та 22 хлопчика.

