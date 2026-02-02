 На Миколаївщині зареєстрували 444 нові випадки ВІЛ-інфекції за рік

Клуб

На Миколаївщині у 2025 році від СНІДу померли 45 пацієнтів

У 2025 році в Миколаївській області зареєстрували 444 нові випадки ВІЛ-інфекції. У 105 пацієнтів діагноз СНІД встановили вперше.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. За їхніми даними, 45 людей померли від захворювань, спричинених СНІДом.

Медики зазначають, що у 2025 році більшість нових випадків зараження були статевим шляхом (328 пацієнтів). А також, 41 випадків інфікування через кров та ін'єкції. Крім того, 75 випадкsd зараження від матері до дитини.

Для порівняння, у 2024 році в області зареєстрували 436 випадків ВІЛ, із них 116 — з уперше встановленим діагнозом СНІД. Тоді померли 40 пацієнтів.

Що таке ВІЛ і СНІД

Медики пояснюють, що ВІЛ — це вірус, який уражає імунну систему людини та поступово знижує здатність організму боротися з інфекціями. Без лікування хвороба може перейти у СНІД — останню стадію, коли імунітет практично не працює.

Як уберегтися від ВІЛ:

  • користуватися презервативами;

  • не використовувати спільні шприци та інструменти;

  • вагітним жінкам проходити тестування;

  • регулярно здавати тест на ВІЛ.

Медики наголошують: раннє виявлення ВІЛ і своєчасне лікування дозволяють жити повноцінним життям та запобігти розвитку СНІДу.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року на Миколаївщині вісім людей померли від СНІДу. Крім того, у 16 пацієнтів хворобу діагностували вперше.

