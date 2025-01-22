Миколаївщина на 4 місці за рівнем захворюваності на ВІЛ в Україні

Соціальна робітниця проводить тест на ВІЛ. Фото: Суспільне Миколаїв

Миколаївська область посідає четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Наразі в регіоні на обліку перебуває понад сім тисяч пацієнтів.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, станом на початок 2025 року на обліку перебуває 7742 ВІЛ-інфікованих, з яких 1469 хворіють на СНІД.

Зазначається, що у 2024 році ВІЛ вперше виявили у 436 людей, серед яких: 175 жінок, 261 чоловік та 61 дитина.

За даними центру, основними шляхами передачі вірусу серед нових випадків залишаються статевий — 324 випадки, парентеральний через кров — 47 випадків та перинатальний контакт від матері до дитини — 61 випадок.

Також минулого року діагноз СНІД встановлено 116 особам. На початок 2025 року на обліку перебуває 211 дітей віком до 18 років, з яких 111 мають підтверджений діагноз ВІЛ. У тому числі 15 дітей зі СНІДом.

У 2024 році 40 людей померли через СНІД чи ускладнень, спричинених хворобою.

Нагадаємо, що у Миколаєві реорганізували «Центр соціально-значущих хвороб», приєднавши заклад до «Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2».