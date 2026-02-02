 На Миколаївщині за тиждень через застуду та грип до лікарень потрапили понад 150 пацієнтів

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень понад 4,5 тисячі пацієнтів

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині зросла захворюваність на грип. Ілюстративне фото: МикВісті

За минулий тиждень у Миколаївській області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 4548 пацієнтів, з них один випадок — COVID-19.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У порівнянні з позаминулим тижнем рівень захворюваності зріс на 16,2%. Найбільше зростання зафіксували серед дітей — на 23,5% (2856 випадків). Серед дорослих кількість хворих збільшилася на 5,7% — до 1692 осіб.

Реклама

Водночас загальний рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 16%. Найнижчі показники — у Баштанському та Первомайському районах. У Миколаєві інтенсивний показник захворюваності становить 355,8, що також нижче порогового рівня.

Діти становлять майже 63% усіх хворих. За тиждень госпіталізували 151 людину, що менше, ніж раніше. Найчастіше до лікарень потрапляли діти віком до 4 років та 5–14 років.

З початку епідсезону в області вакцинувалися від грипу 536 осіб, серед них — медики, діти до 5 років та люди з груп ризику.

Лабораторні дослідження підтверджують циркуляцію різних вірусів. Найчастіше виявляли: вірус грипу А, коронавірус COVID-19, аденовіруси, риновіруси та інші збудники ГРВІ.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві».

Останні новини про: Миколаївщина

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого
На Миколаївщині у 2025 році від СНІДу померли 45 пацієнтів
Спортсмени Миколаївщини стали переможцями чемпіонату України з греко-римської боротьби U-23
Реклама
Читайте також:
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Спортсмени Миколаївщини стали переможцями чемпіонату України з греко-римської боротьби U-23
На Миколаївщині у 2025 році від СНІДу померли 45 пацієнтів
До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

Сенкевич планує написати в НАБУ через скандал із забудовниками муніципального ринку

За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

2 дні тому

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

Головне сьогодні