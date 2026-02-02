На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень понад 4,5 тисячі пацієнтів
- Світлана Іванченко
21:32, 02 лютого, 2026
За минулий тиждень у Миколаївській області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 4548 пацієнтів, з них один випадок — COVID-19.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У порівнянні з позаминулим тижнем рівень захворюваності зріс на 16,2%. Найбільше зростання зафіксували серед дітей — на 23,5% (2856 випадків). Серед дорослих кількість хворих збільшилася на 5,7% — до 1692 осіб.
Водночас загальний рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 16%. Найнижчі показники — у Баштанському та Первомайському районах. У Миколаєві інтенсивний показник захворюваності становить 355,8, що також нижче порогового рівня.
Діти становлять майже 63% усіх хворих. За тиждень госпіталізували 151 людину, що менше, ніж раніше. Найчастіше до лікарень потрапляли діти віком до 4 років та 5–14 років.
З початку епідсезону в області вакцинувалися від грипу 536 осіб, серед них — медики, діти до 5 років та люди з груп ризику.
Лабораторні дослідження підтверджують циркуляцію різних вірусів. Найчастіше виявляли: вірус грипу А, коронавірус COVID-19, аденовіруси, риновіруси та інші збудники ГРВІ.
