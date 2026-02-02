На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень понад 4,5 тисячі пацієнтів

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип. Ілюстративне фото: МикВісті

За минулий тиждень у Миколаївській області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 4548 пацієнтів, з них один випадок — COVID-19.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У порівнянні з позаминулим тижнем рівень захворюваності зріс на 16,2%. Найбільше зростання зафіксували серед дітей — на 23,5% (2856 випадків). Серед дорослих кількість хворих збільшилася на 5,7% — до 1692 осіб.

Реклама

Водночас загальний рівень захворюваності в області залишається нижчим за епідемічний поріг на 16%. Найнижчі показники — у Баштанському та Первомайському районах. У Миколаєві інтенсивний показник захворюваності становить 355,8, що також нижче порогового рівня.

Діти становлять майже 63% усіх хворих. За тиждень госпіталізували 151 людину, що менше, ніж раніше. Найчастіше до лікарень потрапляли діти віком до 4 років та 5–14 років.

З початку епідсезону в області вакцинувалися від грипу 536 осіб, серед них — медики, діти до 5 років та люди з груп ризику.

Лабораторні дослідження підтверджують циркуляцію різних вірусів. Найчастіше виявляли: вірус грипу А, коронавірус COVID-19, аденовіруси, риновіруси та інші збудники ГРВІ.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві».