Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві

Як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві взимку. Фото: Миквісті

Зима у Миколаєві останніми роками перетворилася для більшості містян на справжнє випробування. Погода стає дедалі непередбачуванішою: температура різко стрибає від «мінусів» до «плюсів», половина сезону минає без снігу, а інша — з крижаними дощами та ожеледицею. Ще й дороги та тротуари перетворюються на справжню смугу перешкод.

Ситуацію ускладнюють і тривалі відключення електроенергії — подекуди понад 18 годин на добу — разом із перебоями в опаленні. Це все створює перед миколаївцями нові випробування, до яких доводиться адаптовуватися.

Про основні небезпеки морозів і способи зберегти здоров’я як удома, так і на вулиці під час складних погодних умов, а також коли миколаївцям очікувати на потепління дізнавалися журналісти «МикВісті».

Як часто миколаївці звертаються до лікарень узимку?

За словами заступника начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Дениса Курила, із настанням холодів суттєво зросла кількість звернень, пов’язаних із переохолодженням, застудними захворюваннями та загостренням хронічних хвороб.

Лікарі. Архівне фото: МикВісті

Так, лише з 12 по 20 січня до медичних закладів міста госпіталізували 13 осіб із переохолодженням та обмороженням. За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень на фоні температурних стрибків захворіли 3 913 людей, зокрема троє — на COVID-19. Це на 15,5% більше, ніж тижнем раніше. Серед дітей приріст ще відчутніший — +28,4%.

— З настанням холодів та зниженням температури нижче нуля збільшилося звернення громадян нашого міста з переохолодженням. Збільшилось звернень з приводу погіршення епідситуації на захворювання ГРВІ, ускладнення в людей, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, бронхіти, пневмонії, які перебували чи то на амбулаторному лікуванні, чи потребували вже госпіталізації, — розповів лікар.

Він пояснив, що проблема в тому, що тривалі холоди діють як системний стрес-фактор для людського організму. Він б’є по найуразливішим категоріям населення: людям 65+ років, дітям та особам з хронічними захворюваннями чи імунодефіцитом. Найсильніше страждає серце і легені, адже на морозі судини стискаються, щоб зберегти тепло в внутрішніх органах.

Ще одна загроза — ожеледиця

Ожеледиця у Миколаєві 27 січня. Фото: МикВісті

Окрім температури небезпека на миколаївців чекає і на дорогах. За кілька днів слизьких доріг кількість травмованих зросла в рази. Ще 25 січня у Миколаєві через ожеледицю до лікарні звернулися 13 людей із травмами. Станом на ранок 27 січня кількість пацієнтів зросла до 50 людей. Вечорі цього ж дня Денис Курило у коментарі «МикВісті» повідомив, що відомо вже було про 60 звернень.

Загалом за три дні ожеледиці, з 25 січня і станом на ранок 28 січня, за даними Управління охорони здоров’я при Миколаївській міській раді, з травмами через ожеледицю звернулося 134 постраждалих. Переломи діагностували у 98 людей, ще 18 пацієнтів потребували хірургічного втручання.

Як уберегти себе на вулиці під час негоди

Переохолодження

В Міністерстві охорони здоров’я наголошують, щоб зменшити ризики під час негоди варто уважно ставитися до вибору свого одягу й взуття. У мороз важливо не лише тепло вдягатися, а й уникати перегріву та потовиділення. Одяг має бути багатошаровим, зручним і не тісним, а взуття — теплим і неслизьким. Особливу увагу варто приділяти захисту зон голови, рук і шиї.

Як правильно вдягатися взимку. Ілюстрація: рекомендації МОЗ

Наразі в Миколаєві через ситуацію в електромережі вимикають вуличне освітлення, тому обов’язково чіпляти на одяг світловідбивні стрічки та подбати про ліхтарик з батарейками, на випадок, якщо телефон буде без заряду.

Медики радять більше рухатися, регулярно заходити у теплі приміщення, не торкатися металевих предметів голими руками та утримуватися від куріння на морозі.

Ризик травм через ожеледицю

Під час ожеледиці особливо важливо правильно обрати взуття. Воно має бути з неслизьким, бажано з м’якою або мікропористою підошвою. Високі підбори варто відкласти на інший сезон, адже вони підвищують ризик падіння, зменшуючи площу контакту з землею. Рухатися варто повільно, не поспішаючи, злегка зігнувши ноги в колінах і наступаючи на всю стопу — так легше втримати рівновагу.

Засніжений Миколаїв 15 лютого 2025 року. Фото: МикВісті

Якщо ж ви все ж відчуваєте, що впадете не варто різко напружуватися чи намагатися втриматися будь-якою ціною. Найкращий варіант — швидко присісти, зменшивши висоту падіння. Якщо падіння уникнути не вдалося, слід згрупуватися та спробувати перекотитися — це допоможе розподілити силу удару й зменшити ризик серйозних травм, зокрема удару голови.

Лікарі наголошують, що під час ходьби слизькими ділянками руки мають бути вільними, адже вони допомагають людині утримувати рівновагу. Тому не варто тримати руки в кишенях — це значно підвищує ризик важких ушкоджень, зокрема переломів. Також не рекомендується носити сумки в руках: набагато безпечніше використовувати рюкзак, який не обмежує рухи, не зміщує центр ваги та навіть може уберегти від удару при падінні на спину.

Міф 1: Чому не можна вживати алкоголь аби «зігрітися»?

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Денис Курило наголошує: вживання алкоголю в холодну погоду є небезпечним і не має нічого спільного з реальним зігріванням організму. Навпаки — алкоголь лише створює хибне відчуття тепла, тоді як насправді прискорює переохолодження, підвищує ризик обморожень і навіть може призвести до летальних наслідків.

За словами лікаря, алкоголь пригнічує природні механізми терморегуляції. Зокрема, він знижує чутливість до холоду, через що людина перестає відчувати небезпечне зниження температури тіла.

— Та ж сама поява «гусячої шкіри»,— це все є захисні природні реакції, які під впливом алкоголю у нас зменшуються. І в сукупності це може призвести до перехолодження, яке людина свідомо може не відчути, — пояснив лікар.

Замість алкоголю краще вживати теплі напої як чай, кава чи узвар в термосах. Це в рази безпечніше та корисніше для здоров’я.

Міф 2: Чому взимку ми насправді хворіємо частіше?

Зв’язок між холодною порою року та зростанням кількості захворювань справді існує, однак не в тому сенсі, у якому ми звикли думати. Як пояснює Денис Курило, саму застуду спричиняє не мороз, а віруси. Проте саие холодна погода створює сприятливі умови для їх активнішого поширення.

На це впливають одразу кілька чинників. Перший — внутрішній. Узимку імунітет людини послаблюється, насамперед через переохолодження органів дихання. Саме тому в холодну погоду важливо захищати ніс і рот теплим, сухим одягом, аби не допустити переохолодження слизових оболонок.

Освітній центр на базі ліцею № 38. Ілюстративне фото: МикВісті

Другий чинник — зовнішній. У холодному повітрі віруси почуваються значно комфортніше: їхня оболонка стає стійкішою, що дозволяє довше зберігатися поза організмом і легше передаватися від людини до людини. Ситуацію ускладнюють і наша поведінка — взимку люди більше перебувають у закритих приміщеннях, які рідко провітрюють через холод. Це створює сприятливе середовище для концентрації інфекцій.

Саме тому важливо пам’ятати про прості профілактичні заходи: у разі симптомів хвороби варто носити маску, а приміщення регулярно провітрювати декілька хвилин навіть у морозну погоду. Такі прості дії суттєво знижують ризик зараження в зимовий період.

Як зігрітися в квартирі?

Українські фахівці зазначають, що оптимальна температура в житловому приміщенні — від +18 до +21С. Якщо ж вона опускається нижче, організм починає швидко втрачати тепло, а ризик застуд і переохолодження зростає. Для мешканців Миколаєва така ситуація знайома, адже через відключення електроенергії нерідко виникають перебої з опаленням, особливо в будинках з електричними системами обігріву.

Як зігрітися взимку. Фото: depositphotos.com

Щоб зберегти тепло в оселі, насамперед варто подбати про енергоефективність. Можна заклеїти щілини у вікнах і дверях, утеплити підлогу килимами, закрити холодні зони в кімнаті.

Медики радять у сильні холоди одягати термобілизну. Вона утримує тепло тіла та ефективно працює навіть у складних умовах — недарма її використовують туристи й військові. Поверх термобілизни варто вдягати кілька шарів одягу, бажано з синтетичних або змішаних тканин, а також теплі штани й вовняні шкарпетки. Принцип багатошаровості дозволить краще зберігати тепло й водночас уникати переохолодження.

Утеплення. Фото: МикВісті

За наявності можна скористуватися грілками або електроковдрами. Водночас лікарі застерігають від надмірного використання таких засобів і не радять спати з грілками, щоб уникнути перегріву або навіть опіків.

Уночі варто вкриватися кількома ковдрами аби утримати тепло. Постільну білизну бажано замінити на флісову або фланелеву.

І, найголовніше, ваш психологічний стан. Стрес і постійна напруга знижують імунітет і здатність організму протистояти хворобам. Тому лікарі радять, наскільки це можливо в нинішніх умовах, берегти нервову систему, повноцінно відпочивати та за потреби проконсультуватися з лікарем щодо вітамінів, які допоможуть підтримати організм у зимовий період.

Коли у Миколаєві очікувати на теплі дні?

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

У Миколаївському обласному гідрометцентрі в коментарі для «МикВісті» повідомили, що найближчими днями в регіоні очікується незначне потепління. Зокрема, 29 січня температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 °C, удень — від +4 до +9 °C. Наступного дня, 30 січня, синоптики також обіцяють відносно м’яку погоду — вночі 0…+5 °C, удень +3…+8 °C.

Втім, уже наприкінці тижня температурний показники знову почнуть знижуватися. Так, 31 січня очікується мокрий сніг, а стовпчики термометрів коливатимуться вночі від -4 до +1 °C, удень — від -2 до +3 °C. У перші дні лютого синоптики прогнозують періодичні снігопади та подальше похолодання: вночі температура може опускатися до -4…-9 °C, удень — до 0…-5 °C.

Метеорологиня Українського гідрометцентру Анжеліка Ганчук зазначає, що лютий також характеризуватиметься різкими температурними коливаннями — від відлиг до суттєвих морозів.

— Сильний антициклон, який приніс нинішні холоди, досі утримується над регіоном. Тому у лютому зберігається висока ймовірність повторення хвиль сильного похолодання, — пояснила синоптикиня.

Науковці UNDRR наголошують, що подібні температурні гойдалки є прямим наслідком глобальних кліматичних змін. Попри поширене уявлення, що глобальне потепління означає лише підвищення температур, насправді воно повністю змінює характер погоди. Так, у середньому зими стають теплішими, але водночас зростає нестабільність атмосфери, що призводить до різких похолодань, аномальних морозів і погодних контрастів. Саме тому такі явища дедалі частіше стають звичними й для Миколаєва, до чого місту доведеться адаптовуватися найближчими роками.