У Миколаєві за тиждень через переохолодження госпіталізували 13 людей: один пацієнт помер

Перший сніг у Миколаєві 26 грудня 2025 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві за минулий тиждень, з 12 по 20 січня, до медичних закладів міста госпіталізували 13 людей з переохолодженням та обмороженням.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської міської ради, двоє пацієнтів доправили до реанімаційного відділення у важкому стані. Згодом один із них помер.

Медики зазначають, що більшість постраждалих від холоду це чоловіки віком від 37 до 66 років. Також серед госпіталізованих є одна жінка 74 років. Сімох постраждалих доставили до лікарень у стані алкогольного сп’яніння.

«Будь ласка, бережіть себе. Уникайте довготривалого перебування на вулиці, вдягайтеся тепло, не йдіть на мороз голодними та не вживайте алкоголь,» — наголосили в управлінні.

Раніше «МикВісті» писали, що за період з 20 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року до екстреної медичної допомоги через обмороження та переохолодження звернулися 1103 українці.

