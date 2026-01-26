 У Миколаєві через ожеледицю 13 постраждалих

Клуб

Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись 13 людей

У Миколаєві через ожеледицю до лікарні звернулися 13 людей.

У Миколаєві через ожеледицю за минулу добу до лікарні звернулися 13 людей із травмами.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов.

За його словами, стаціонарної допомоги потребували четверо пацієнтів.

— Вчора звернулися 13 людей, а інформація за сьогодні буде відома лише завтра вранці. У нас ж не одне відділення. Зафіксовані забої м’яких тканин, переломи кількох кісток, а також забої грудної клітки. Стаціонарно лише чотири людини потребують допомоги, решта — амбулатор, — сказав Олександр Дем’янов.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працювали у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про ожеледицю.

Як повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» на нічне чергування залишило відповідального диспетчера, водія навантажувача та шість комбінованих дорожніх машини для обробки проїжджої частини спеціальними матеріалами.

