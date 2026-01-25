 Миколаїв: Комунальні служби готуються до ожеледиці вночі 25 січня

У Миколаєві комунальні служби працюватимуть вночі у посиленому режимі через можливу ожеледицю

Техніка, яка прибирає вулиці місті. Фото: МикВістіТехніка, яка прибирає вулиці місті. Фото: МикВісті

У ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про можливу ожеледицю.

Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» на нічне чергування залишить відповідального диспетчера, водія навантажувача та шість комбінованих дорожніх машини для обробки проїжджої частини спеціальними матеріалами.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності через ожеледицю та слизькі дороги протягом 24–26 січня. Метеорологи закликають водіїв і пішоходів бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

