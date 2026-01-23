Синоптики попереджають про ожеледицю: прогноз погоди по Миколаївщині на вихідні

На вихідних у Миколаївській області прогнозують ожеледицю. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності через ожеледицю та слизькі дороги протягом 24–26 січня. Метеорологи закликають водіїв і пішоходів бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту на дорогах і вулицях.

Синоптики розповіли про погоду на вихідних:

24 січня: Хмарно, невеликий сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь, ожеледиця на дорогах. Вітер північно-східний 5–10 м/с. Температура: вночі 3–8°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

25 січня: Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, ожеледиця на дорогах. Вітер південно-східний 5–10 м/с. Температура: вночі 1–6°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

26 січня: Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Ожеледь, ожеледиця на дорогах. Вітер південно-східний 7–12 м/с, пориви місцями до 15–20 м/с. Температура: вночі 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 2–7°С тепла.

