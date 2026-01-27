 У Миколаєві через ожеледицю 50 постраждалих

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  27 січня , 2026 вівторок

  Миколаїв • -0.5° Похмуро

Клуб

Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Вулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВістіВулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві через ожеледицю протягом двох днів до лікарні звернулися 47 людей з травмами.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов.

За його словами, йдеться про дані з вечора 25 січня до ранку 27 січня, тож кількість постраждалих наразі вже більша. Стаціонарної допомоги потребували семеро пацієнтів.

— Станом на ранок було 47 людей, з них семеро госпіталізовані, решта отримали амбулаторну допомогу. Госпіталізовані пацієнти потребують оперативного втручання, інші можуть лікуватися вдома. Це дані на ранок, зараз кількість звернень уже більша, — зазначив Олександр Дем’янов.

Нагадаємо, ще учора до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю.

Також учора працівники комунального підприємства «Миколаївські Парки» зранку працюють у посиленому режимі через ожеледь. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Зазначимо, 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.

