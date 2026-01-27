Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Вулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві через ожеледицю протягом двох днів до лікарні звернулися 47 людей з травмами.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов.

За його словами, йдеться про дані з вечора 25 січня до ранку 27 січня, тож кількість постраждалих наразі вже більша. Стаціонарної допомоги потребували семеро пацієнтів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Станом на ранок було 47 людей, з них семеро госпіталізовані, решта отримали амбулаторну допомогу. Госпіталізовані пацієнти потребують оперативного втручання, інші можуть лікуватися вдома. Це дані на ранок, зараз кількість звернень уже більша, — зазначив Олександр Дем’янов.

Нагадаємо, ще учора до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю.

Також учора працівники комунального підприємства «Миколаївські Парки» зранку працюють у посиленому режимі через ожеледь. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Зазначимо, 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.