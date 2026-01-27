Синоптики попереджають: туман, ожеледь і дощ з мокрим снігом накриють Миколаївщину 28 січня

Туман на дорозі. Фото: pravda.if.ua

У середу, 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За прогнозом, вітер буде південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3°С морозу до +2°С тепла, вдень складатиме +3…+8°С.

У Миколаєві вночі очікується від -1°С морозу до +1°С тепла, вдень — +6…+8°С.

Нагадаємо, у коментарі для «МикВісті» синоптики обласного гідрометцентру наголосили, що незабаром на Миколаївщину очікує незначне потепління, проте під кінець тижня температура знову опуститься до мінусової позначки. Також протягом усього тижня дощитиме.

Раніше 26 січня через негоду на Миколаївщині рятувальникам чотири рази доводилося буксирувати карети швидкої допомоги.