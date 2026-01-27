 Погода на Миколаївщині 28 січня: туман, ожеледь, дощ зі снігом

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -0.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики попереджають: туман, ожеледь і дощ з мокрим снігом накриють Миколаївщину 28 січня

Туман на дорозі. Фото: pravda.if.uaТуман на дорозі. Фото: pravda.if.ua

У середу, 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За прогнозом, вітер буде південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Реклама

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3°С морозу до +2°С тепла, вдень складатиме +3…+8°С.

У Миколаєві вночі очікується від -1°С морозу до +1°С тепла, вдень — +6…+8°С.

Нагадаємо, у коментарі для «МикВісті» синоптики обласного гідрометцентру наголосили, що незабаром на Миколаївщину очікує незначне потепління, проте під кінець тижня температура знову опуститься до мінусової позначки. Також протягом усього тижня дощитиме.

Раніше 26 січня через негоду на Миколаївщині рятувальникам чотири рази доводилося буксирувати карети швидкої допомоги.

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики попереджають про ожеледицю: прогноз погоди по Миколаївщині на вихідні
У Миколаєві комунальні служби працюватимуть вночі у посиленому режимі через можливу ожеледицю
Крижаний дощ, сніг та ожеледь: якою буде погода 27 січня у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
новини
Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік

Світлана Іванченко
новини
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

Крижаний дощ, сніг та ожеледь: якою буде погода 27 січня у Миколаєві
У Миколаєві комунальні служби працюватимуть вночі у посиленому режимі через можливу ожеледицю
Синоптики попереджають про ожеледицю: прогноз погоди по Миколаївщині на вихідні

У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 млн субвенцій

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

3 години тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

СУСПІЛЬСТВО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні