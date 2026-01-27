На Миколаївщині рятувальники чотири рази буксирували карети «швидкої» через негоду. Ілюстративне фото: ДСНСФото

Протягом минулої доби рятувальники Миколаївської області шість разів допомагали медикам за складних погодних умов: двічі під час транспортування хворих до карет швидкої допомоги, ще чотири рази — буксирували медичні автомобілі, які застрягли на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

За інформацією відомства, через негоду карети «швидкої» потрапляли у «льодові пастки», через що не могли доставити пацієнтів до лікарень. Співробітники ДСНС оперативно відбуксирували медичні авто на безпечні ділянки доріг, забезпечивши проїзд.

Рятувальники попереджають, що наразі на автошляхах зберігається підвищена небезпека через ожеледицю. Водіям радять зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і гальмувати плавно. Особливу увагу слід приділяти мостам, спускам та поворотам.

Пішоходам рекомендують обирати взуття з неслизькою підошвою, рухатися повільно, не тримати руки в кишенях і переходити дорогу лише у визначених місцях, переконавшись у безпеці.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області зняли тимчасові обмеження руху для транспорту. З 7:00 27 січня відкрили рух на трасі Благовіщенське — Миколаїв через Вознесенськ.