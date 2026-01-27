Обмеження руху на дорогах Миколаївщини скасували

У Миколаївській області 27 січня зняли обмеження руху на дорогах. Фото: ukrinform.ua, ілюстративне

У Миколаївській області зняли тимчасові обмеження руху для транспорту. З 7:00 27 січня відкрили рух на трасі Благовіщенське — Миколаїв через Вознесенськ.

Йдеться про ділянку від межі з Кіровоградською областю до міста Вознесенськ, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Також у регіоні скасували обмеження руху для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення по всіх напрямках.

Інформацію про ситуацію на державних дорогах можна отримати за телефоном +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, що у Миколаївській області 27 січня очікується хмарна та холодна погода. Місто накриють крижаний дощ та мокрий сніг, які утворять на дорозі ожеледь.