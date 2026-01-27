Обмеження руху на дорогах Миколаївщини скасували
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:55, 27 січня, 2026
-
У Миколаївській області зняли тимчасові обмеження руху для транспорту. З 7:00 27 січня відкрили рух на трасі Благовіщенське — Миколаїв через Вознесенськ.
Йдеться про ділянку від межі з Кіровоградською областю до міста Вознесенськ, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Також у регіоні скасували обмеження руху для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення по всіх напрямках.
Інформацію про ситуацію на державних дорогах можна отримати за телефоном +38 067 400 60 80.
Нагадаємо, що у Миколаївській області 27 січня очікується хмарна та холодна погода. Місто накриють крижаний дощ та мокрий сніг, які утворять на дорозі ожеледь.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.