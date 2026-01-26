На деяких дорогах Миколаївщини та Одещини обмежили рух транспорту через негоду

Через негоду обмежили рух на дорогах Миколаївщини та Одещини. Ілюстративне фото: КМДА

Через ускладнення погодних умов на дорогах Миколаївської та Одеської областей тимчасовво обмежили руху транспорту.

Зокрема, на Миколаївщині обмежили проїзд великовантажного транспорту на ділянці автодороги державного значення Н-24 Благовіщенське — Миколаїв. Обмеження діють на відрізку від кордону з Кіровоградською областю до Вознесенська.

Як повідомили в патрульній поліції, через погіршення погодних умов та роботу спеціальної техніки рух на цій ділянці суттєво ускладнений, тому для вантажівок запровадили тимчасові обмеження.

Водночас на Одещині через ожеледицю повністю перекрили рух для всіх видів транспорту автодорогою М–13 Кропивницький — Платонове (у напрямку Кишинева).

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, обмеження діють з 18:00 26 січня на всій протяжності траси — від км 157+052 до км 254+068. Причиною стала комбінація дощу та мінусової температури, що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху.

У службі зазначили, що перекриття є вимушеним заходом для запобігання аварій. Про відновлення руху на цій ділянці повідомлять додатково.

Нагадаємо, що у Миколаївській області завтра очікується хмарна та холодна погода. Місто накриють крижаний дощ та мокрий сніг, які утворять на дорозі ожеледь.