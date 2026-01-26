Крижаний дощ, сніг та ожеледь: якою буде погода 27 січня у Миколаєві
15:38, 26 січня, 2026
У Миколаївській області завтра очікується хмарна та холодна погода. Місто накриють крижаний дощ та мокрий сніг, які утворять на дорозі ожеледь.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
Завтра вітер сягне відмітки 9-14 метрів на секунду. В області температура повітря вночі становитиме 0…-5°С морозу, вдень від -2°С до +3°С тепла.
У місті Миколаєві вночі очікується -1…-3°С морозу, вдень 0..+2°С тепла.
У коментарі для «МикВісті» синоптики обласного гідрометцентру наголосили, що незабаром на Миколаївщину очікує незначне потепління, проте під кінець тижня температура знову опуститься до мінусової позначки. Також протягом усього тижня дощитиме.
У ГУ ДСНС Миколаївської області наголосили, що наразі в регіоні спостерігається складна погодна ситуація: на вулицях — сильна ожеледиця, а на дорогах утворилася так звана «скляна корка», що робить пересування небезпечним. Рятувальники закликають громадян утриматися від поїздок без нагальної потреби, бути максимально обережними під час руху пішки, водіям — дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а вагітним жінкам і людям похилого віку за можливості не залишати домівки до покращення погодних умов.
Нагадаємо, у ніч на 25 січня в Миколаєві комунальні служби працювали у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про ожеледицю.
Також, за минулу добу у Миколаєві через ожеледицю за минулу добу до лікарні звернулися 13 людей із травмами.
У КП «Миколаївські Парки» заявили, що зранку 26 січня висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
