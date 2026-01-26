 КП 'Миколаївські Парки' використали 22 700 кг протиожеледної суміші

КП «Миколаївські Парки» зранку висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші

КП «Миколаївські Парки» зранку висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Працівники комунального підприємства «Миколаївські Парки» зранку працюють у посиленому режимі через ожеледь. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Про це повідомили на сторінці підприємства у Facebook.

Зазначається, що комунальники обробили доріжки в парках і скверах, зелені зони, а також транспортні зупинки та тротуари. До робіт залучили 103 працівників, дві спеціальні багатофункціональні машини, одну спецмашину для навантаження сумішей та 15 вантажно-пасажирських одиниць транспорту.

КП «Миколаївські Парки» зранку висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші. Фото: КП «Миколаївські Парки»
Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова
Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова
Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова

У підприємстві також звернулися до водіїв, які ще не перейшли на зимову гуму, з проханням утриматися від пересування містом на власному транспорті.

Нагадаємо, 25 січня миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що уніч комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про можливу ожеледицю.

Південноукраїнськ отримав офіційний бренд міста

У сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

