КП «Миколаївські Парки» зранку висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Працівники комунального підприємства «Миколаївські Парки» зранку працюють у посиленому режимі через ожеледь. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Про це повідомили на сторінці підприємства у Facebook.

Зазначається, що комунальники обробили доріжки в парках і скверах, зелені зони, а також транспортні зупинки та тротуари. До робіт залучили 103 працівників, дві спеціальні багатофункціональні машини, одну спецмашину для навантаження сумішей та 15 вантажно-пасажирських одиниць транспорту.

КП «Миколаївські Парки» зранку висипали майже 23 тонни протиожеледної суміші. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова Посипані пішохідні ділянки. Фото: Ганна Ременнікова

У підприємстві також звернулися до водіїв, які ще не перейшли на зимову гуму, з проханням утриматися від пересування містом на власному транспорті.

Нагадаємо, 25 січня миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що уніч комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, через попередження Укргідрометцентру про можливу ожеледицю.