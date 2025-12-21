 Офіс омбудсмена України виявив понад 800 порушень прав дитини у 2025 році

Майже кожен моніторинг щодо прав дітей показав порушення, — омбудсмен

Немовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсманаНемовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсмана

Офіс омбудсмена України упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів у всій Україні для перевірки можливих порушень прав дитини. Майже кожен візит показав порушення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Поки Україна щодня бореться за повернення своїх дітей із депортації та примусового переміщення, ми маємо чесно дивитися на проблеми всередині країни […] Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів, керівників громад, установ, які мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі. На жаль, це системна проблема в усіх регіонах України», — написав Дмитро Лубінець.

Він навів як приклад перевірку ліцею на Закарпатті. За словами омбудсмена, діти там роками не відвідують школу, але фіктивно обліковуються як учні.

Навчання відбувається почергово через нестачу приміщень у класах із замурованими вікнами. Замість укриття омбудсмен вказує на «імітацію безпеки» — використання підвалів приватних житлових будинків, які не є об’єктами цивільного захисту й не перебувають у користуванні закладу освіти.

Вбиральня, за словами Лубінця, розташовується на вулиці, без жодної приватності. Діти змушені користуватися нею в холодну пору року, що створює пряму загрозу здоров’ю дітей.

Так, Лубінець направив подання та скерував лист до Офісу генпрокурора для оцінки дій посадовців.

«На мою думку, така ситуація з порушенням прав дітей в Україні свідчить не про нестачу ресурсів, а про системну управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності! А головне — відсутність сформованої державної політики, за яку відповідає уряд! І найгірше те, що часто відповідного реагування не відбувається, поки не вийдеш із проблемою у публічність», — написав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко ініціював перевірку всіх дитячих будинків в Україні аби виявити факти порушень прав дитини.

