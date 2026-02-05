 Поліція Миколаївської області просить допомогти встановити особу, яка викинула новонароджене дитину.

Миколаївців просять допомогти знайти особу, яка викинула немовля у смітник на Намиві: поліція обіцяє анонімність і винагороду

Поліція Миколаївської області звернулася до мешканців із проханням допомогти у встановленні особи, яка викинула новонародженого хлопчика у сміттєвий контейнер у мікрорайоні Намив. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду, конфіденційність та анонімність.

Про це повідомили 5 лютого у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

У день знайдення дитини слідчі Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці опрацювали відео з камер спостереження і опитали усіх можливих очевидців, однак встановити особу так і не вдалось.

Поліція продовжує розшук особи, яка викинула дитину у смітник. Фото: ГУНП МиколаївщиниПоліція продовжує розшук особи, яка викинула дитину у смітник. Фото: ГУНП Миколаївщини
— З моменту виявлення дитини оперативники, слідчі, інспектори ювенальної превенції, аналітики кримінального аналізу обласного главку поліції та Миколаївського райуправління невпинно здійснюють оперативно-розшукові заходи, — написали у поліції.

У ГУНП закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може бути корисною для слідства, за телефонами: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102.

— Можливо, хтось бачив жінку, яка була вагітною та раптово залишила місце проживання, звертав увагу на підозрілу поведінку осіб у зазначеному районі або має інші відомості, важливі для правоохоронців. Поліція гарантує винагороду, а також повну конфіденційність і анонімність тим, хто надасть корисну інформацію, — просять правоохоронці.

Також у ГУНП звернулись безпосередньо і до матері хлопчика. Вони запевняють, що у разі щирого каяття, її покарання буде помʼякшене, а їй надана допомога.

— Поліцейські розуміють, що імовірно ви опинилися в складних життєвих обставинах, але ваше щире каяття та самостійне звернення до поліції, відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України, це шанс на пом’якшення покарання. Зверніться до найближчого відділення поліції або на спецлінію 102. Також вам буде надана кваліфікована юридична та психологічна допомога, — запевнили у поліції.

Нагадаємо, новонароджену дитину знайшли у смітнику в Миколаєві 26 січня. Інцидент стався близько 13:30 на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив. Як розповіли тоді, немовля було у стабільному стані, медики почали його обстеження.

Станом на 4 лютого знайдене немовля перебуває у стабільному стані та знаходиться під наглядом медиків у неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.

