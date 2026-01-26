Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Немовля, яке знайшли у сміттєвому контейнері в Миколаєві, перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в обласній дитячій лікарні.

Про це «МикВісті» повідомила начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину. Інцидент стався сьогодні, 26 січня, близько 13:30 на вулиці Лазурній.

За її словами, дитину виявили місцеві мешканці, після чого її каретою швидкої медичної допомоги доставили до обласної дитячої лікарні.

— Її знайшли мешканці. Дитина швидкою допомогою була доставлена до обласної дитячої лікарні. Стан її стабільний, наразі вона знаходиться на обстеженні в неонатальному відділенні, — зазначила Ірина Ткаченко.

Наразі обставини, за яких немовля опинилося у сміттєвому контейнері, зʼясовують правоохоронні органи. Також встановлюється, де саме народилася дитина.

— Наразі зʼясовується, де дитина народилась. Скоріш за все, на це відповідь дадуть правоохоронні органи, — додала посадовиця.

Після завершення медичних обстежень та оформлення необхідної документації буде розпочато процедури щодо подальшого влаштування дитини.

— Далі вже йде процедура щодо влаштування або всиновлення, тобто взяти її під опіку. Це дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах, — пояснила Ірина Ткаченко.

Наразі медики продовжують обстеження немовляти, а поліція проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Слід зазначити, що у Миколаєві на базі п'яти медичних закладів діють «Віконця життя». Вони облаштовані спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою, куди можна непомітно покласти дитину, батьки якої не планують залишити її в родині, але хочуть зберегти для неї шанс на майбутнє. Спрацьовує датчик, звуковий сигнал чують медпрацівники і одразу забирають дитя для огляду, обстеження і харчування.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, жінка, яка анонімно полишає тут дитину, не несе за це кримінальної відповідальності. Якщо батьки протягом 2 місяців змінять своє рішення, і на той момент немовля ще не буде усиновлене, то у них буде шанс повернути дитину.

Адреси «віконців життя»: